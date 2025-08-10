РПЛ. «Ростов» набрал первые очки, победив в большинстве «Пари НН» (1:0)

«Ростов» с минимальным счетом обыграл «Пари НН» в 4-м туре РПЛ. Единственный гол на 47-й минуте забил Тимур Сулейманов.

«Пари НН» с 11-минуты встречи играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Мамаду Маига.

Ростовчане набрали три очка и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородцы идут на последней, 16-й строчке (0 очков).