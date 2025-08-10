Введите ваш ник на сайте
РПЛ. «Ростов» набрал первые очки, победив в большинстве «Пари НН» (1:0)

Вчера, 22:30
6

«Ростов» с минимальным счетом обыграл «Пари НН» в 4-м туре РПЛ. Единственный гол на 47-й минуте забил Тимур Сулейманов.

«Пари НН» с 11-минуты встречи играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Мамаду Маига.

Ростовчане набрали три очка и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородцы идут на последней, 16-й строчке (0 очков).

Россия. Премьер-лига. 4 тур
Ростов - Пари НН - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - Т. Сулейманов, 47.
Удаления: нет - М. Майга, 11.
Незабитые пенальти: Е. Голенков, 37 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Канчельскис: «Назовите ФИО руководителя «Спартака», пускай отвечает за это безобразие»
Генич определил матч, после которого Станковича могут уволить из «Спартака» 1
Тест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке 15
Россия. Премьер-лига Пари НН Ростов
VPERDIV SPARTAK
1754854410
С победой
Ответить
TIMOTHY
1754854510
Ростов молодцы
Ответить
TIMOTHY
1754854529
С первой победой
Ответить
Plyash
1754855376
С победой , Ростов-папа . Так держать .
Ответить
Riot Zero
1754855796
Нет Вити в составе и сразу победа. Вите надо выйти, желательно в аренду.
Ответить
Pourquoi pas
1754857375
С победой конечно! Но... Эти тупые забросы в штрафную?!... Короче, "наследие" Карпина сдулось и похерилось! Игра оставила гнетущее впечатление!!! Полёт Сулейманова - единственный луч света в тёмном царстве...
Ответить
