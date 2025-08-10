РПЛ. «Ростов» набрал первые очки, победив в большинстве «Пари НН» (1:0)

«Ростов» с минимальным счетом обыграл «Пари НН» в 4-м туре РПЛ. Единственный гол на 47-й минуте забил Тимур Сулейманов.
«Пари НН» с 11-минуты встречи играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Мамаду Маига.
Ростовчане набрали три очка и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородцы идут на последней, 16-й строчке (0 очков).
Россия. Премьер-лига. 4 тур
Ростов - Пари НН - 1:0 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - Т. Сулейманов, 47.
Удаления: нет - М. Майга, 11.
Незабитые пенальти: Е. Голенков, 37 - нет.
Источник: «Бомбардир»