Игрок «Ахмата» сказал, что Черчесов поменял в команде перед матчем с «Зенитом»

Защитник «Ахмата» Маским Сидоров сказал, что новому главному тренеру команды Станиславу Черчесову удалось расслабить подопечных перед домашней игрой 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

– Сейчас уже обычные эмоции после победы. Спокойные. Первые минуты после свистка была радость, позитив. Главное, что три очка набрали. Первая победа все‑таки – это хорошо. Всегда приятно побеждать.

Надеюсь, это не потолок и моих возможностей. Надеюсь, буду еще прибавлять в каждом матче. Раз не пропустили и сыграли на ноль, думаю, все защитники сыграли хорошо. Это не моя заслуга. Все сыграли важную роль в победе. Даже те пацаны, которые болели за нас со скамейки запасных. Эта энергия была единым целым.

– Что удалось изменить новому главному тренеру в команде?

– Думаю, за несколько дней тяжело что‑то поменять. Он просто расслабил нас. Сказал быть спокойнее и ни о чем не переживать. Каких‑то кардинальных изменений я не заметил.