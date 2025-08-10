Введите ваш ник на сайте
  • Игрок «Ахмата» сказал, что Черчесов поменял в команде перед матчем с «Зенитом»

Игрок «Ахмата» сказал, что Черчесов поменял в команде перед матчем с «Зенитом»

Сегодня, 14:49

Защитник «Ахмата» Маским Сидоров сказал, что новому главному тренеру команды Станиславу Черчесову удалось расслабить подопечных перед домашней игрой 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

– Сейчас уже обычные эмоции после победы. Спокойные. Первые минуты после свистка была радость, позитив. Главное, что три очка набрали. Первая победа все‑таки – это хорошо. Всегда приятно побеждать.

Надеюсь, это не потолок и моих возможностей. Надеюсь, буду еще прибавлять в каждом матче. Раз не пропустили и сыграли на ноль, думаю, все защитники сыграли хорошо. Это не моя заслуга. Все сыграли важную роль в победе. Даже те пацаны, которые болели за нас со скамейки запасных. Эта энергия была единым целым.

– Что удалось изменить новому главному тренеру в команде?

– Думаю, за несколько дней тяжело что‑то поменять. Он просто расслабил нас. Сказал быть спокойнее и ни о чем не переживать. Каких‑то кардинальных изменений я не заметил.

  • Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа. Он сменил в должности главного тренера Александра Сторожука.
  • До этого матча грозненцы потерпели 4 поражения подряд в новом сезоне.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Сидоров Максим Черчесов Станислав
