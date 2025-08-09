Бакаев – об отмене пенальти в пользу «Спартака»: «Дмитриев понимал, что не было пенальти, но скамейка попросила его дать эмоции»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев прокомментировал отмененный пенальти в пользу «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ (4:2).

«Что касается назначенного пенальти, Дмитриев даже не просил этого пенальти. Он по инерции бежал и сам влетел.

Ему на скамейке начали говорить: «Давай немного эмоций», и потом начал. Он сам понимал, что там не было пенальти. Это моe мнение, но экспертам виднее», – сказал Бакаев.