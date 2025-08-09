Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Локомотива»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива» (2:4).

Хет-трик оформил Алексей Батраков.

«Локо» идет в РПЛ без потерь.

«Спартак» занимает 11-е место.

«Абсолютно логичная победа. Если вы вспомните, в прошлом году железнодорожники тоже выиграли 3:1, Самошников забил два мяча. Тут тот же самый сценарий – отдали мяч «Спартаку», получили пространство. У меня возникает вопрос, если суммировать все покупки «Спартака» за последний год, а это сумма 50–70 миллионов евро, то сколько же тогда стоит Батраков? Может быть нужно было его купить и было бы гораздо легче и лучше.

В «Спартаке» была полная анархия, особенно в конце встречи. Непонятно, что они хотели в этом матче», – сказал Радимов.