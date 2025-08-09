Введите ваш ник на сайте
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Локомотива»

Сегодня, 21:11
15

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива» (2:4).

«Абсолютно логичная победа. Если вы вспомните, в прошлом году железнодорожники тоже выиграли 3:1, Самошников забил два мяча. Тут тот же самый сценарий – отдали мяч «Спартаку», получили пространство. У меня возникает вопрос, если суммировать все покупки «Спартака» за последний год, а это сумма 50–70 миллионов евро, то сколько же тогда стоит Батраков? Может быть нужно было его купить и было бы гораздо легче и лучше.

В «Спартаке» была полная анархия, особенно в конце встречи. Непонятно, что они хотели в этом матче», – сказал Радимов.

Умяров извинился перед болельщиками «Спартака» 3
Галактионов прокомментировал победу «Локо» над «Спартаком» 4
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива» 16
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Радимов Владислав
ivany4
1754763564
Вот интересно. Прям во время игры. Сенсация! «Спартак» пропустил от «Локо» после ошибки Максименко.!! А в первом тайме Ахмат выигрывает у сбг 1-0, и никакой сенсации. Видимо это закономерно. Да Бомбардир?!)) ЗЫ. Не буланову понимать мысль Станковича! Спартачи и то с трудом его понимают.))
andr45
1754763614
Если этот Альфонс вспомнит, то в прошлом году спартаковцы выиграли 5:2
Burtaze
1754763841
Зенит логично проигрывает первый тайм Ахмату.., мож зениту тож нужно было бы купить Садулаева и посадить на лавку.., типа ., обескровить конкурента..
Cleaner
1754763903
Спартачи, без обид, но сегодняшнее поражение Спартака было ВПОЛНЕ ОЖИДАЕМЫМ.
Vitaga
1754763980
видимо Станковичу скоро на выход.. после игры с Зенитом. пропустят мешок и вперед...
Интерес
1754764529
Характерный эпизод : осталось пять минут доп.времени, показывают скамейку "Спартака".Сидят молодые футболисты и весело комментируют происходящее,прикрывая ротики ладошкой.Так что мы ничего не знаем о происходящем внутри коллектива.
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754768433
Радимов ещё не знал,что его говень обдрищется ещё жиже,с аульными пастухами
Pourquoi pas
1754768593
Молодой русский парень тох......осил сборную южной Америки! Со злым псевдоитальянцем во главе! )))
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
18
Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Ахмата»
23:05
Соболев отреагировал на поражение «Зенита» от «Ахмата»
22:53
3
РПЛ. «Ахмат» победил «Зенит» (1:0) в дебютном матче Черчесова
22:27
97
Фото«ПСЖ» купил еще одного конкурента Сафонову за 55 миллионов
21:53
4
Умяров извинился перед болельщиками «Спартака»
21:44
3
Станкович прокомментировал информацию об отставке из «Спартака»
21:32
3
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Локомотива»
21:11
15
Галактионов прокомментировал победу «Локо» над «Спартаком»
21:02
4
Станкович витиевато ответил на вопрос об отставке из «Спартака»
20:45
13
Все новости
Келиану из «Ахмата» рассказал, что привнес в команду Черчесов
22:59
Шпинев дал печальный прогноз на будущее «Спартака»
22:38
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
22:30
Барко ответил, в кризисе ли «Спартак»
22:13
2
Бакаев – об отмене пенальти в пользу «Спартака»: «Дмитриев понимал, что не было пенальти, но скамейка попросила его дать эмоции»
22:04
1
Станкович прокомментировал информацию об отставке из «Спартака»
21:32
2
Шпинев – о Батракове после хет-трика «Спартаку»: «Футболист от бога»
21:22
3
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Локомотива»
21:11
15
Галактионов прокомментировал победу «Локо» над «Спартаком»
21:02
4
Станкович витиевато ответил на вопрос об отставке из «Спартака»
20:45
13
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
20:38
16
Батраков прокомментировал хет-трик в ворота «Спартака»
20:29
5
Черчесов дал комментарий перед дебютным матчем в «Ахмате» против «Зенита»
20:07
7
РПЛ. «Локомотив» обыграл в дерби «Спартак» (4:2) благодаря хет-трику Батракова и идет без потерь
19:59
150
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
19:58
3
Реакция Дивеева на интерес «Спартака»
19:27
7
Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Зенит»: 9 августа
19:22
6
Федотов – о стычке Станковича и Баринова: «Деяна надо удалять, он всех провоцирует»
19:19
13
Реакция Рахимова на 1:5 от ЦСКА
19:10
1
ФотоСтанкович едва не подрался с Бариновым во время дерби «Локо» – «Спартак»
18:56
12
Федотов прокомментировал отмену пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Локомотивом»
18:50
5
Видео«Спартак» пропустил от «Локо» после ошибки Максименко
18:38
19
Реакция Генича на 5:1 ЦСКА против «Рубина»
18:23
1
Челестини прокомментировал 5:1 против «Рубина»
18:17
3
«Спартак» призвали уволить Станковича
17:57
6
Станкович – перед матчем «Спартака» с «Локо»: «Надеюсь, этот матч положит конец нашим ошибкам»
17:46
3
РПЛ. ЦСКА разгромил «Рубин» (5:1), у Глебова дубль
17:38
25
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
17:37
2
