  • «Спартак» отказался от Модрича, два новых соперника сборной России, «Реал» может выкупить ключевого игрока «ПСЖ» и другие новости

Сегодня, 01:29

У ЦСКА возникли разногласия с «Эстудиантесом» по трансферу Паласиоса

«Спартак» близок к подписанию центрального защитника – известен размер его возможной зарплаты

РФС назвал еще двух соперников сборной России – это 20-я и 78-я команды согласно рейтингу ФИФА

Названы две позиции, на которые «Динамо» подпишет игроков в это трансферное окно

«Спартак» объявил о продлении контракта с российским полузащитником

«Реал» может выкупить ключевого игрока «ПСЖ»

«Локомотив» повысил цену на Самошникова для «Спартака»

Английский клуб готовит предложение по Сперцяну: «Его видят первой скрипкой»

«Акрон» в 4-м туре РПЛ ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» благодаря ассисту Дзюбы

«Спартак» не стал брать Модрича за 300 тысяч

Источник: «Бомбардир»
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
17
01:29
Стало известно, когда ЦСКА продаст Рошу
00:48
«Барселона» вернула тер Стегену капитанскую повязку: подробности
00:36
Все новости
Кержаков рассказал, как в «Зените» отреагировали на поздний приезд Вендела
01:00
«Сочи» отдал в аренду опорника, купленного неделю назад
Вчера, 23:11
Бубнов раскритиковал министра спорта России: «Зачем он лезет в футбол?»
Вчера, 22:59
9
Тренер «Акрона» оценил ничью с махачкалинским «Динамо»: «Есть некая злость»
Вчера, 22:50
«Реал» продлил контракт с лучшим бомбардиром клубного ЧМ
Вчера, 22:37
Червиченко – о Дивееве в «Спартаке»: «Обычно ЦСКА сбрасывает нам свой шлак»
Вчера, 22:22
6
Кавазашвили – о Сафонове в «ПСЖ»: «К сожалению, он сделал ошибку»
Вчера, 22:10
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:56
1
РПЛ. «Акрон» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1) благодаря ассисту Дзюбы
Вчера, 21:56
1
Тер Стеген прокомментировал конфликт с «Барселоной»
Вчера, 21:47
1
Генич: «Краснодар» выходит на свою проектную мощность»
Вчера, 21:35
1
«ПСЖ» согласовал 55-миллионный трансфер
Вчера, 21:21
3
Радимов похвалил РФС за выбор соперника для сборной России
Вчера, 21:09
Назван еще один нападающий, заинтересовавший «Ньюкасл»
Вчера, 20:55
Мостовой оценил возможное получение Венделом российского паспорта
Вчера, 20:44
1
Роналду – о «Золотом мяче»: «Это фикция»
Вчера, 20:33
55
Английский клуб готовит предложение по Сперцяну: «Его видят первой скрипкой»
Вчера, 20:20
9
ЦСКА отказался платить 15 миллионов за бразильского вингера
Вчера, 20:08
3
Черчесов сформировал тренерский штаб в «Ахмате»
Вчера, 20:00
Защитнику «Спартака» Денисову ищут клуб в Бразилии
Вчера, 19:50
10
Все новости
