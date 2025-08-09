«Спартак» отказался от Модрича, два новых соперника сборной России, «Реал» может выкупить ключевого игрока «ПСЖ» и другие новости

У ЦСКА возникли разногласия с «Эстудиантесом» по трансферу Паласиоса
«Спартак» близок к подписанию центрального защитника – известен размер его возможной зарплаты
РФС назвал еще двух соперников сборной России – это 20-я и 78-я команды согласно рейтингу ФИФА
Названы две позиции, на которые «Динамо» подпишет игроков в это трансферное окно
«Спартак» объявил о продлении контракта с российским полузащитником
«Реал» может выкупить ключевого игрока «ПСЖ»
«Локомотив» повысил цену на Самошникова для «Спартака»
Английский клуб готовит предложение по Сперцяну: «Его видят первой скрипкой»
«Акрон» в 4-м туре РПЛ ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» благодаря ассисту Дзюбы
«Спартак» не стал брать Модрича за 300 тысяч
Источник: «Бомбардир»