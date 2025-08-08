36-летний Дзюба – в топ-2 самых результативных игроков РПЛ в 2025 году

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отдал результативную передачу в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:1).

С начала 2025 года он поучаствовал в 12 забитых мячах своей команды в чемпионате России.

За указанный период больше голевых действий в лиге нет ни у кого. Столько же у капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

12 – Артем Дзюба («Акрон»)

12 – Эдуард Сперцян («Краснодар»)

11 – Мирлинд Даку («Рубин»)

11 – Ярослав Гладышев («Динамо»)

10 – Дмитрий Воробьев («Локомотив»)

Дзюба оформил 8+4 в 16 матчах. Всего «Акрон» забил 24 мяча в РПЛ в 2025 году, то есть 36-летний форвард причастен к каждому второму голу своей команды.