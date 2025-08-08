Черданцев: «Стать Заболотным непросто»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о форварде «Спартака» Антоне Заболотном.

«Профессия футболиста очень тяжелая профессия. Ну, иди попробуй, грубо говоря.

Я еще раз повторяю, я был таким, мне немножко повезло в том плане, что я попал в журналистику в 25 лет, уже пожив, так сказать, повидав мир. Поэтому у меня очень быстро выработалось вот это правило – по максимуму с уважением относиться к профессии спортсмена.

Стать Антоном Заболотным непросто! Блин, пройдитесь по улице, посмотрите. Все дети играют в футбол. В Премьер-лиге 16 команд. В заявке с учетом молодежной команды 50 человек. Тебе надо попасть в эти 800 из миллионов. И при этом далеко не каждый год идет обновление.

Карьера длится в среднем 15 лет. То есть тебе, попав в команду, надо еще дождаться, когда кто-то уйдет на пенсию или быть условным Батраковым, а таких единицы, понимаешь?

То есть оказаться там – это очень-очень сложно, это огромный труд и к этому надо относиться как ни крути с уважением. Случайные люди, особенно в наше время, туда не попадают, они отсеиваются. Понятно, что кого-то может папа за ручку привести. Но если у тебя нет таланта, способности, если ты не работаешь как черт...

А Антон работает как черт! Он сам прекрасно понимает, что суперталантом не одарен, но берет за счет трудолюбия и характера. Я считаю, что это заслуживает уважения, как минимум.

И поэтому никогда, еще когда он играл в других командах, я никогда себе не позволял ерничать, подкалывать его и так далее, потому что это неуважение к тяжелой профессии футболиста.

Нужен он «Спартаку» или не нужен – это уже вопрос очень сложный. По мне – нужен. Я был на сборах в Абу-Даби, и, естественно, мы там все много общались за пределами поля, в падел играли и прочее.

Помощник Станковича – Сакич, как и я, свободно говорит по-итальянски. Плюс у них второй тренер тоже итальянец. И мы болтали вне эфирного времени, как раз когда они Шамара отдали.

Я говорю: «А вы как собираетесь без центрального нападающего играть? Габаритный нападающий нужен в любой команде». Они мне сказали, что все нормально, и они справятся.

В итоге взяли Антона. С точки зрения здравого смысла такой боец, как Заболотный, да еще и с российским паспортом, по идее, нужен.

Ругать его за то, что он так сыграл? Он всегда так играет! Всегда идет в борьбу на грани, потому что он атлетичный, но, к сожалению, не пластичный, хотя и может кульбиты делать.

Но он такой, какой он есть. Поэтому это нарушение от переизбытка эмоций и критиковать его за это немножко странно», – заявил Черданцев.