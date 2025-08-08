Генич озвучил свою позицию по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о планируемом изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Во-первых, повысятся трансферы на российских игроков. Они и так сейчас немаленькие – они почти в космос улетели. Сейчас вообще в стратосферу улетят.

Потому что каждый игрок сборной, или который рядом со сборной, будет на вес золота, чтобы он создавал ту самую разницу. И хотят, видимо, чтобы эти деньги не уходили куда-то в Турцию, Латинскую Америку.

У вас есть возможность привозить хороших 10 человек, не больше. Команда поскромнее продала качественного игрока в первую шестерку, получила деньги и на эти деньги пусть существует.

Я сам категорически против вот таких усложнений и лимита как такового», – заявил Генич.