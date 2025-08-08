Агент Койта высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА

Мамаду Койта, агент форварда ЦСКА Секу Койта прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Генчлербирлиги».

«Да, вероятность перехода в чемпионат Турции есть», – сказал Мамаду Койта.

По данным журналиста Ивана Карпова, форвард может уйти в аренду в «Генчлербирлиги» с правом выкупа.