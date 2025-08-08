Введите ваш ник на сайте
Агент Койта высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА

Сегодня, 08:46

Мамаду Койта, агент форварда ЦСКА Секу Койта прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Генчлербирлиги».

«Да, вероятность перехода в чемпионат Турции есть», – сказал Мамаду Койта.

По данным журналиста Ивана Карпова, форвард может уйти в аренду в «Генчлербирлиги» с правом выкупа.

  • 25-летний Койта в этом сезоне провел за ЦСКА 5 матчей, отдал 1 голевую передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
  • Контракт малийца с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года.

Еще по теме:
Дивеев отказался говорить, что в России для него есть только одна команда 3
Стало известно, когда Руис приедет в Москву для подписания контракта с ЦСКА
Аршавин сказал, как Челестини может перестроить игру ЦСКА, чтобы сдержать Даку
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Генчлербирлиги Койта Секу
