Агент Койта высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА

Мамаду Койта, агент форварда ЦСКА Секу Койта прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Генчлербирлиги».
«Да, вероятность перехода в чемпионат Турции есть», – сказал Мамаду Койта.
По данным журналиста Ивана Карпова, форвард может уйти в аренду в «Генчлербирлиги» с правом выкупа.
- 25-летний Койта в этом сезоне провел за ЦСКА 5 матчей, отдал 1 голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
- Контракт малийца с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»