Быстров отреагировал на назначение Черчесова в «Ахмат»

Владимир Быстров прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата». Специалист подписал контракт с грозненским клубом на три года.

«Возвращение Станислава Черчесова в РПЛ – усиление лиги. Против его команд всегда сложно играть. Для «Ахмата» это большой плюс.

«Ахмат» должен ещe усилиться под Черчесова и ставить максимальные задачи. И ничего страшного, что Черчесова не было в РПЛ десять лет», – сказал Быстров.