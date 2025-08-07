Быстров отреагировал на назначение Черчесова в «Ахмат»

Владимир Быстров прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата». Специалист подписал контракт с грозненским клубом на три года.
«Возвращение Станислава Черчесова в РПЛ – усиление лиги. Против его команд всегда сложно играть. Для «Ахмата» это большой плюс.
«Ахмат» должен ещe усилиться под Черчесова и ставить максимальные задачи. И ничего страшного, что Черчесова не было в РПЛ десять лет», – сказал Быстров.
- Черчесов сменил в «Ахмате» уволенного Александра Сторожука.
- Команда начала сезон с четырех поражений подряд.
Источник: «Чемпионат»