Вингер из Колумбии отправится на подписание контракта с ЦСКА

Вингер «Мильонариос» Даниэль Руис Ривера сегодня должен прилететь в Москву для заключения соглашения с ЦСКА. Московский клуб возьмет футболиста в платную аренду с обязательством выкупа при достижении игроком определенных условий.

24-летний вингер в этом году провел за «Мильонариос» 27 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.