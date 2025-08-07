Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Вингер из Колумбии отправится на подписание контракта с ЦСКА

Вингер из Колумбии отправится на подписание контракта с ЦСКА

Сегодня, 08:51
1

Вингер «Мильонариос» Даниэль Руис Ривера сегодня должен прилететь в Москву для заключения соглашения с ЦСКА. Московский клуб возьмет футболиста в платную аренду с обязательством выкупа при достижении игроком определенных условий.

24-летний вингер в этом году провел за «Мильонариос» 27 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.

  • Он сыграл 3 матча за сборную Колумбии в 2023 году.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Риверы в 1,4 миллиона евро.
  • Его контракт с «Мильонариос» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Еще по теме:
Турецкий клуб договорился о переходе игрока из ЦСКА 2
ЦСКА ведет переговоры об аренде легионера, на которого не рассчитывает Челестини 4
Тренер «Галатасарая» одобрил покупку одного из главных талантов РПЛ 8
Источник: страница Пипе Сиерры в соцсети X
Россия. Премьер-лига Мильонариос ЦСКА Руис Ривера Даниэль
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1754548763
Другие сюда...
Ответить
