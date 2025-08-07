Вингер из Колумбии отправится на подписание контракта с ЦСКА

Вингер «Мильонариос» Даниэль Руис Ривера сегодня должен прилететь в Москву для заключения соглашения с ЦСКА. Московский клуб возьмет футболиста в платную аренду с обязательством выкупа при достижении игроком определенных условий.
24-летний вингер в этом году провел за «Мильонариос» 27 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
- Он сыграл 3 матча за сборную Колумбии в 2023 году.
- Transfermarkt оценивает стоимость Риверы в 1,4 миллиона евро.
- Его контракт с «Мильонариос» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Источник: страница Пипе Сиерры в соцсети X