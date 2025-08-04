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  • Семак ответил на вопрос журналиста про игру «Зенита» через навесы

Семак ответил на вопрос журналиста про игру «Зенита» через навесы

4 августа 2025, 09:50
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о примитивной игре команды с ЦСКА. Матч 3-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге закончился со счетом 1:1.

– Сегодня у «Зенита» навесы стали не то что основным, а единственным способом доставки мяча в штрафную. Насколько вас это устроило?

– Я не соглашусь с тем, что это было единственным. Конечно, это был не единственный способ доставки мяча в штрафную. У нас было очень много хороших входов в штрафную с фланга, но, к сожалению, последней передачи не хватало.

Выпуская больших форвардов, мы понимаем, что навесы – это одна из опций того, как нужно вскрывать. Тем более армейцы играли достаточно низко, оборонялись. У нас этот вариант тоже есть. Этот вариант работал неплохо, но не только он был сегодня рабочим.

  • «Зенит» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Следующий соперник – «Ахмат».

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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FWSPM
1754292133
серега навесов
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Таврида
1754292509
Семак становится все примитивнее как тренер, похоже игроки начинают действовать как им удобнее, то есть проще. Сергей Богданович себя исчерпал, но пусть остается главным тренером Зенита с железобетонным контрактом, другим командам шанс, пенальти они же не вечные...
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andrei-sarap-yandex
1754294623
СЕМАК ИСЧЕРПАЛ СЕБЯ......нет игры в одно касание..БЕЙ-БЕГИ....СЕРГЕЙ НАВЕСОВ надо было уходить до нового года 2024 года
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andrei-sarap-yandex
1754294858
тошнит команда от СЕРГЕЯ НАВЕСОВа....нужен новый тренер чтобы был с новыми идеями...ТАЛАЛАЕВ может встряхнуть команду а не мямля НАВЕСОВ...СТЫДНО С ТАКИМ СОСТАВОМ...
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vvv123
1754296816
Позорный тренеришка, что еще сказать?
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erybov1965
1754298396
Что там скрывать,большинство команд в основном используют этот способ для завершения комбинации и получения результата.Некоторые "умные" тренера делают это, даже если в защите у соперника преимущество в росте,что удивляет.Игру команд в нашем чемпионате просто упрощают до максимума.Поэтому болельщики,любящие техничный и комбинационный футбол,отрицательно реагируют на происходящее.Самое плохое,что многим футболистам - это тоже нравится.Думать особо не надо,технику проявлять или отрабатывать,тоже не особо стремятся.Выполняй указание тренера и получай зарплату.
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Давид59
1754300818
Лично у меня дежавю по поводу нынешнего Зенита. Очень похож на Зенит времён Манчини. Куча дорогих игроков и никакой мысли в игре. С такой игрой и результат будет , как у Манчини.
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saf05
1754305671
Соболь не Дзюба. Дзюба делал результат.
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