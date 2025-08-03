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  • Аршавин посоветовал Семаку не выпускать Глушенкова в ближайших матчах «Зенита»

Аршавин посоветовал Семаку не выпускать Глушенкова в ближайших матчах «Зенита»

3 августа 2025, 21:05
9

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации с Максимом Глушенковым.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заменил нападающего после первого тайма с «Рубином» (2:2), а в сегодняшнем матче с ЦСКА выпустил на поле на 84-й минуте.

«Глушенкову Максиму лучше несколько игр пропустить. Опять вышел что сегодня, что с «Ахматом» – он только обрезал. Его психологическое состояние уходит вниз. Ему надо чуть перезагрузиться. И Семаку – не выпускать его, даже если надо выпускать», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Глушенков Максим Семак Сергей
Комментарии (9)
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Project Бабангида
1754245280
совет Андрея , Сергею , очень расстроил Максима)
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Дубина
1754245538
Собрался глуш бежать видать с помойки!!
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Plyash
1754246238
Стратег из Поганыча никакой , надо было выпускать дельфина сразу , он бы "навтыкал" конякам по самые помидоры , а во втором бы тайме Зенит отдыхал .
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PAREVG.
1754253635
Все как обычно, покупают Российского игрока, и благополучно губят ему карьеру... Далее аренда в фарм.
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boris63
1754271076
Глушенкову пора уходить, отрезанный ломоть.
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zigbert
1754283316
Таким способом можно вообще растренировать Глушенкова. Конфликта тогда не избежать.
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WE ARE FOR PETER
1754286028
Вас нужно перезагрузить, Семака радимова аршавина Медведева, всех на хрен гнать и не только из клуба а и из города
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