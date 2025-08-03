Аршавин посоветовал Семаку не выпускать Глушенкова в ближайших матчах «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации с Максимом Глушенковым.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заменил нападающего после первого тайма с «Рубином» (2:2), а в сегодняшнем матче с ЦСКА выпустил на поле на 84-й минуте.

«Глушенкову Максиму лучше несколько игр пропустить. Опять вышел что сегодня, что с «Ахматом» – он только обрезал. Его психологическое состояние уходит вниз. Ему надо чуть перезагрузиться. И Семаку – не выпускать его, даже если надо выпускать», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».