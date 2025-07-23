Титов отреагировал на дебют Заболотного за «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил дебютную игру Антона Заболотного.

Нападающий провел первый матч за красно-белых в 1-м туре РПЛ против «Динамо Мх». Форвард вышел в стартовом составе и забил гол, но он был отменен.

– Как оцените дебют Антона Заболотного?

– Он играет столба, это его задача – выигрывать верховые единоборства. Ждать от него, что он обыграет всю команду, как это делает Месси, и начнет забивать, неправильно. Тем более Антону уже не 25–30 лет. Свои обязанности футболист выполнил. Даже хороший гол забил, который отменили – побежал, нашел точку встречи с мячом и в подкате поразил ворота.