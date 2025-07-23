Радимов назвал основных претендентов на чемпионство – «Спартак» не попал в тройку

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов определил фаворитов нового сезона РПЛ. По его мнению, это ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар».

«Если ЦСКА провернет свои трансферы, и команду усилят Садулаев и Пиняев, как об этом сейчас говорят, то будет одним из основных претендентов на чемпионство. Если не усилятся, будет сложнее. Конечно, «Зенит» – априори претендент и фаворит, «Краснодар» – тоже априори.

«Спартак» я пока после этой тройки вижу замыкающим. Как и «Динамо» и «Локо» пока тоже вне тройки», – сказал Радимов.