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  • Радимов назвал основных претендентов на чемпионство – «Спартак» не попал в тройку

Радимов назвал основных претендентов на чемпионство – «Спартак» не попал в тройку

23 июля 2025, 11:31
17

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов определил фаворитов нового сезона РПЛ. По его мнению, это ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар».

«Если ЦСКА провернет свои трансферы, и команду усилят Садулаев и Пиняев, как об этом сейчас говорят, то будет одним из основных претендентов на чемпионство. Если не усилятся, будет сложнее. Конечно, «Зенит» – априори претендент и фаворит, «Краснодар» – тоже априори.

«Спартак» я пока после этой тройки вижу замыкающим. Как и «Динамо» и «Локо» пока тоже вне тройки», – сказал Радимов.

  • «Зенит» и «Краснодар» победили в 1-м туре, ЦСКА сыграл вничью.
  • Действующим победителем чемпионата России является «Краснодар».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Краснодар Радимов Владислав
Комментарии (17)
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boris63
1753259866
Ещё десять раз переобуеться,экспэрт.
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Semenycch
1753260032
Прошлогодних призеров перечислил, молодец!
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anatolich72
1753260785
Моська!
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VVM1964
1753261308
И это очень хорошо !) Потому как у этого "эксперта" прогнозы имеют свойство сбываться, но есть нюансы !)... - наоборот!)))
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Дубина
1753261629
Опять пьяный?? У него и аршавина белка уходить не хочет...
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subbotaspartak
1753262063
Чтобы баклановский Спартак выделил - свои заклюют.
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...уефан
1753262677
...ну, и перечисли ли бы для нудного приличия все команды, не попавшие в радимовскую параноидальную тройку. Нет, мать вашу, вам подавай Спартак, а то читать не будут...
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Plyash
1753266449
Порнобуланов,иди зри в корень ануса СрачТв,своим настоящим работодателям.
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CSKA winner
1753282159
Обиделись , как дети малые .
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