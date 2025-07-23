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  • Титов – о матче «Спартака» с «Динамо Мх»: «Очередной скандал»

Титов – о матче «Спартака» с «Динамо Мх»: «Очередной скандал»

23 июля 2025, 09:57
16

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов недоволен судейством в матче против «Динамо Мх».

Московский клуб выиграл в 1-м туре со счетом 1:0. После игры красно-белые обратились в ЭСК РФС.

– О «Спартаке» снова говорят в контексте судейства. Не удивляет?

– К сожалению, случился очередной скандал. Не очень понимаю, как работает ВАР, как арбитры трактуют моменты. И не в первый раз в центре скандала оказался Казарцев, он как магнитом притягивает такие матчи. Хорошо, что «Спартак» выиграл, пусть и с минимальным счетом. В игре с Махачкалой все было по делу, три очка взял сильнейший. Спартаковцы создали кучу моментов, некоторые отмененные голы можно было засчитать, один пенальти обязаны были назначать.

Тренеры давно говорят: дайте нам знать, как трактовать те или иные игровые эпизоды, мы не понимаем, почему в одном случае решение принимается такое, а после просмотра повтора оно меняется на 180 градусов.

– Толчок Маркиньоса в спину, когда вместо пенальти была показана желтая карточка полузащитнику «Спартака» за игру рукой. Здесь что‑то поняли в решении арбитров?

– Честно, не очень хочется разбирать каждый эпизод, это просто неинтересно, да и матч закончился. Я не судейский эксперт, хотя прекрасно знаю, как это все происходит в поле, сам играл в футбол. Есть рефери, у которых за плечами футбольная карьера, они понимают все тонкости, а есть те, кто учился судейству на доске. Это абсолютно разные вещи.

– В голосе чувствуется внутреннее кипение.

– Нет‑нет. Просто хотелось бы говорить о футболе, а у нас с первого тура опять судейский скандал. «Спартак» подал жалобу на пять эпизодов, послушаем, что ЭСК нам всем расскажет.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Титов Егор
Комментарии (16)
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vvv123
1753253994
Спартак без скандала, как рыба без воды!
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oyabun
1753254634
А что может сказать ЭСК? Признать что арбитр накосячил, значит придется его отстранять от судейства. А так как у нас подобных игр буквально каждая вторая, можно и без судей остаться. Поэтому дружно скажут что всё правильно, в рамках правил.
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VVM1964
1753255298
Всё по делу, Егор !
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lek!
1753256378
Таких эпизодов в РПЛ куча , если это команды не москвы и питера то тишина. Если это команды из этих городов шумиха бывает на недели 3 . Я не говорю что в матче Спартак - Динамо судейство было на высшем уровне , просто обидно почему одних можно топить , а других нет . Помню в прошлом году Мх играл с Пари НН , удалили поставили пенальти если не ошибаюсь , когда все эксперты сказали что решение судьи не правильное в итоге Пари НН выиграл , и чем это закончилось ни чем. У нас по это чемпионат говно .
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Дубина
1753257371
Газпром продолжает на Спартак своих заряженных свистунов ставить!!! ЗПРФ...
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Тинез Розоп
1753257489
Так и будет дальше. Лжеюбилей на носу…( то то ещё будет)
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Cleaner
1753258738
Титов, БРОМАНТАН ЖРАТЬ - вот это СКАНДАЛ и ПОЗОР. А в этой игре судья честно отсудил, поэтому Спартак и ВИЗЖИТ, как поросенок!!!...)))
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subbotaspartak
1753262213
...послушаем, что ЭСК нам всем расскажет... Машины сказки.
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rash1959
1753264579
сейчас сказочники бажовы-андерсены из эска скоренько сформулируют новые сказочные мотивы, которые будут читать всему народу, и выдавать их за исторически сложившиеся былины.
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cska1948
1753272494
Защитник коснулся руками спины Маркиньоса, но не толкал его! Посмотрите видео. Там движения рук защитника похожего на толчок НЕТ.
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