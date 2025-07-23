Титов – о матче «Спартака» с «Динамо Мх»: «Очередной скандал»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов недоволен судейством в матче против «Динамо Мх».

Московский клуб выиграл в 1-м туре со счетом 1:0. После игры красно-белые обратились в ЭСК РФС.

– О «Спартаке» снова говорят в контексте судейства. Не удивляет?

– К сожалению, случился очередной скандал. Не очень понимаю, как работает ВАР, как арбитры трактуют моменты. И не в первый раз в центре скандала оказался Казарцев, он как магнитом притягивает такие матчи. Хорошо, что «Спартак» выиграл, пусть и с минимальным счетом. В игре с Махачкалой все было по делу, три очка взял сильнейший. Спартаковцы создали кучу моментов, некоторые отмененные голы можно было засчитать, один пенальти обязаны были назначать.

Тренеры давно говорят: дайте нам знать, как трактовать те или иные игровые эпизоды, мы не понимаем, почему в одном случае решение принимается такое, а после просмотра повтора оно меняется на 180 градусов.

– Толчок Маркиньоса в спину, когда вместо пенальти была показана желтая карточка полузащитнику «Спартака» за игру рукой. Здесь что‑то поняли в решении арбитров?

– Честно, не очень хочется разбирать каждый эпизод, это просто неинтересно, да и матч закончился. Я не судейский эксперт, хотя прекрасно знаю, как это все происходит в поле, сам играл в футбол. Есть рефери, у которых за плечами футбольная карьера, они понимают все тонкости, а есть те, кто учился судейству на доске. Это абсолютно разные вещи.

– В голосе чувствуется внутреннее кипение.

– Нет‑нет. Просто хотелось бы говорить о футболе, а у нас с первого тура опять судейский скандал. «Спартак» подал жалобу на пять эпизодов, послушаем, что ЭСК нам всем расскажет.