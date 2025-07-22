«Спартак» – единственный клуб, обратившийся в ЭСК по итогам 1-го тура РПЛ

Только один клуб обратился в ЭСК РФС по итогам первого тура РПЛ. Это «Спартак».
Московская команда играла против «Динамо Мх» (1:0) и осталась недовольна пятью эпизодами:
- неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове (наступ) на 7‑й минуте
- неназначение пенальти за игру рукой игрока «Динамо» Мх на 25‑й минуте (в единоборстве с Мангашем)
- непоказанная вторая желтая карточка Аззи за его удар сзади по ногам Барко на 44‑й минуте
- отмененный гол Руслана Литвинова на 45+ минуте за якобы фол Даниила Денисова на вратаре «Динамо» Мх
- неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51‑й минуте (толчок в спину и лишение явной возможности забить гол).
Источник: «Спорт-Экспресс»