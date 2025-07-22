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  • «Спартак» – единственный клуб, обратившийся в ЭСК по итогам 1-го тура РПЛ

«Спартак» – единственный клуб, обратившийся в ЭСК по итогам 1-го тура РПЛ

Сегодня, 17:13
22

Только один клуб обратился в ЭСК РФС по итогам первого тура РПЛ. Это «Спартак».

Московская команда играла против «Динамо Мх» (1:0) и осталась недовольна пятью эпизодами:

  • неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове (наступ) на 7‑й минуте
  • неназначение пенальти за игру рукой игрока «Динамо» Мх на 25‑й минуте (в единоборстве с Мангашем)
  • непоказанная вторая желтая карточка Аззи за его удар сзади по ногам Барко на 44‑й минуте
  • отмененный гол Руслана Литвинова на 45+ минуте за якобы фол Даниила Денисова на вратаре «Динамо» Мх
  • неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51‑й минуте (толчок в спину и лишение явной возможности забить гол).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак
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Комментарии (22)
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fakeid
1753193726
позор! по-зор! п о з о р! ПОЗОР! ПООЗОООР! гы-гы!
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Янвapь 62
1753194147
Надо громче визжать, чтобы в итоге стать чемпионами по пенальти и скандалам
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VVM1964
1753194151
"С первого тура начался судейский беспредел в отношении Спартака" - вот под таким заголовком должна была выйти обличающая судей РПЛ статья !!!(((...
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fakeid
1753194277
а, я понял, для чего свинохвостые побежали в ЭСК. поправить статистику, чтобы не было таких новостей https://bombardir.ru/news/698511 https://bombardir.ru/news/693518 https://bombardir.ru/news/779069 гы-гы!
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алдан2014
1753195088
Что то не все питерские отметились. Надо руководству премии лишить прогульщиков
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Дубина
1753195712
С первого тура газзпром начал свистеть не в пользу КБ!!! ЗПРФ...
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...уефан
1753195732
..."Уже с первого тура пухлая ручонка Миллера, принявшая облик судьи Казарцева, цепкими пальчиками вцепилась в горло Спатака, народно-любимого клуба!"...
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Cleaner
1753196114
Спартак в ЭСК: - ТУК-ТУК-ТУК-ТУК-ТУК...
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Мордаванин
1753196345
уникум )).обиженка со стажем можетснимется с чемпионата как обещал федун?)))
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FROLL007
1753196755
К своим ныть побежали. Гыгыгы
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