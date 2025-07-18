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Ожидания Рабинера от сезона РПЛ

Сегодня, 13:26

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Сегодня матчем «Динамо» – «Балтика» стартует новый сезон РПЛ. Валерий Карпин с Андреем Талалаевым зададут тон чемпионату-2025/26, и я с интересом посмотрю с трибуны на дебют Валерия Карпина в «Динамо». Начало триумфа или провала? Даст ли минус на минус трофеев (тренера и клуба) – плюс?

Карпин в «Динамо» (в комплекте с Осипенко и Сергеевым, а также уже адаптировавшимся за полгода Глебовым, которому со своим многолетним тренером будет легче) – одна из главных интриг сезона. Я в прогнозе «СЭ» отдал им Кубок, на который, мне кажется, в этом сезоне будет сделана главная ставка. И лишь четвертое место в чемпионате, хотя тут я поспорю с самим собой и прямо сейчас (в отличие от момента, когда писал прогноз) вижу их третьими, а «Спартак» – четвертым, а не наоборот.

За чемпионство, по мне, снова будут рубиться «Краснодар» с «Зенитом», но мне все же кажется, что петербуржцы возьмут реванш. Тем более во втором для них сотом сезоне 😂 Приход Жерсона и сохранение Вендела – два серьезных усиления. Если «Краснодар» подпишет лучшего ассистента чемпионата Франции Перрена, это будет поразительно. Француз, такого уровня, в наше время... Поверю, только когда это будет зафиксировано документально.

Пока не понимаю, чего после внезапной смены тренера ждать от ЦСКА. Суперкубок был убедителен, да, но это – фактически отзвук прошлого сезона, та команда, пусть и игравшая по новой модели. А чем дальше, тем больше Челестини уже придется самому. Сможет ли?

Но команда там в целом готовая. В отличие от весенней версии «Спартака», которая не усилилась, зато сломался Бонгонда. Заболотный – это небольшая дополнительная опция в конкретных игровых ситуациях. Пока «Зенит» берет Жерсона, «Краснодар», вероятно, Перрена, более слабый «Спартак» приобретает одного Заболотного. По крайней мере, здесь и сейчас.

А где еще одна «восьмерка», центральный и правый защитники? Почему не используются внутренние резервы? Когда в состав заходил кто-то из своих молодых – из того же весьма содержательно игравшего «Спартака-2» Дмитрия Комбарова, постепенно растущего как тренер и ушедшего только что (вслед за агентом Павлом Андреевым, сворачивающим проект в «Спартаке-2») в «Чайку»? Где свои Кисляки и Батраковы? Зачем нужно было тратить деньги на проект Андреева, если никому из его игроков даже не дали шанса? Где тут хоть какая-то логика?

Вот был среди этих ребят перспективный молодой крайний защитник Юрий Коледин, о котором я уже пару-тройку лет слышал. Сейчас, после аренды в «Торпедо», он мог бы вытеснить из основы Денисова – самое слабое звено в составе. Но уехал на просмотр и с большой долей вероятности пополнит состав нового чемпиона Хорватии – «Риеки». А у «Спартака» за позицию правого защитника снова будут бороться Денисов и Хлусевич.

В отличие от многих, я поддержал переподписание Станковича, поскольку менять тренеров каждый год – это путь в никуда. А образец, каким может и должен быть его «Спартак», мы видели во второй половине прошлой осени. Значит, есть от чего отталкиваться. Но нужна «помощь клуба», как сказали бы в «Что? Где? Когда?» – а где она? Остается надеяться на:

1) возрождение Угальде;

2) утрясание ситуации с Барко и его женой;

3) адаптацию Гарсии и Солари – за полгода уж можно;

4) превращение Умярова в настоящего лидера – я бы для ускорения этого процесса дал капитанскую повязку;

5) что кого-то серьезного в это трансферное окно Кахигао (пока занимающийся не вполне понятно чем) все же найдет. А то скоро все взмолятся: верните Амарала!

«Локомотив», чья атака усилилась Комличенко (их предстоящая конкуренция с другим воспитанником академии «Краснодара» Воробьевым напоминает мне конкуренцию за место в воротах «Зенита» тоже между двумя изначальными «бычками» Латышонком и Адамовым), полузащита – Зелимханом Бакаевым и Олейниковым, а оборона – Бейлом из Самары, стоит особняком. У железнодорожников по-прежнему нет приличных легионеров, но выбор россиян хорош во всех линиях, и недаром Юрий Нагорных продвигает идею ужесточения лимита на легионеров.

Ага, так вам «Зенит» и согласился (а значит, и РФС, чья стратегия почему-то никогда не расходится с газпромовской – интересно, как это так получается?). А как «Локо» проведет сезон, во многом зависит от работы Галактионова, которого в прошлом сезоне хватило на первый круг, и то неполный. Если он сделает качественный скачок – то же ждет и команду из Черкизова. Пока ответа на этот вопрос у меня нет. Пора бы, если он хочет продолжать работать в клубе с приставкой «топ». То, что тренера оставили сейчас, – уже аванс. Терпения у Нагорных, как видим, много.

Что касается тех, кто ниже, жду симпатичного футбола и места в середине таблицы от новичка «Балтики», путь которой в этом сезоне представляется мне похожим на прошлогодние «Акрон» и Махачкалу. А вот другим новичкам, «Сочи» с «Оренбургом», конечно, не желаю провала (я не настолько кровожаден), но смотреть на них буду безо всяких заведомо положительных эмоций. Потому что они остались либо зашли в РПЛ на чужих бедах.

Интересно будет поглядеть работу тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского. Других новых лиц во главе команд лиги пока нет, но и среди прежних интриг достаточно. Какой будет новая команда Талалаева, уверенно выигравшая первую лигу? Разовьют ли успех прошлого сезона Заур Тедеев и Хасанби Биджиев?

А главное – сколько после адовых концовки минувшего сезона и межсезонья нас ждет скандалов и расследований, обанкротившихся клубов, задержанных владельцев клубов и судей, вдруг обнаружившихся дыр в регламенте? В зоне риска по финансам и другим моментам – «Крылья» и «Ростов», но жизнь показывает, что когда угодно к ним может добавиться кто угодно.

Не удивлюсь уже вообще ни-че-му. Таков уж наш чудесатый футбол», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига
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