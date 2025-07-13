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  • В РФС оценили вариант ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

В РФС оценили вариант ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Вчера, 13:42
1

Президент РФС Александр Дюков высказался о количестве легионеров в российских командах.

– Видите вообще вероятность ужесточения лимита в следующем сезоне?

– Я знаю позицию клубов, она понятна. Когда принималось решение по действующему лимиту, это было консолидированное решение клубов и РПЛ. Исходим из того, что, в целом, если взять количество футболистов-профессионалов, которые зарегистрированы и выступают в российских лигах, на легионеров приходится порядка 3-4 процентов.

– Даже сейчас?

– Да. Нужно учитывать и то, что та квота на легионеров, которая есть, не является обязательной для исполнения. Мы видим большое количество молодых игроков, которые получают игровую практику, прогрессируют, вызываются в национальную сборную.

  • Ранее «Чемпионат» сообщил, что Министерство спорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке и только с 5 иностранцами на поле.
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
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Комментарии (1)
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темирхан
1752430976
Пусть сначала КРИВОНОГИХ НАУЧАТ ИГРАТЬ, А НЕ БАБКИ ПИЛИТЬ! ВОТ тогда и ужесточают! вчерашний матч за суперкубок ПОКАЗАЛ как КРИВОНОГИЕ ИГРАТЬ УМЕЮТ у ЦСКА! если бы не ЗАЩИТА, то НЕ ВИДАТЬ ТРОФЕЯ ЦСКА! что ОБЛЯКОВ, ДЕРЕВО! УРОВЕНЬ 1 ДИВИЗИОНА! ЧТО КИСЛЯК И ГЛЕБОВ! НЕ ПРОСТО БОЛОТО, А ТРЯСИНА! ГЛЕБОВ, ТАК ТОТ ВООБЩЕ БЕЖИТ И СПОТЫКАЕТСЯ НА ПОЛЕ! и ЕГО еще комментаторы ВОСХВАЛЯЮТ! КАКОЙ ИГРОК!!! КАКОЙ? НИКАКОЙ! КАКОЕ УЖЕСТОЧЕНИЕ? ЧЕМПИОНАТ вообще ни КТО СМОТРЕТЬ НЕ БУДЕТ! и так уже ПУСТЫЕ ТРИБУНЫ на СТАДИОНАХ.
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