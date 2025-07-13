В РФС оценили вариант ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков высказался о количестве легионеров в российских командах.
– Видите вообще вероятность ужесточения лимита в следующем сезоне?
– Я знаю позицию клубов, она понятна. Когда принималось решение по действующему лимиту, это было консолидированное решение клубов и РПЛ. Исходим из того, что, в целом, если взять количество футболистов-профессионалов, которые зарегистрированы и выступают в российских лигах, на легионеров приходится порядка 3-4 процентов.
– Даже сейчас?
– Да. Нужно учитывать и то, что та квота на легионеров, которая есть, не является обязательной для исполнения. Мы видим большое количество молодых игроков, которые получают игровую практику, прогрессируют, вызываются в национальную сборную.
- Ранее «Чемпионат» сообщил, что Министерство спорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке и только с 5 иностранцами на поле.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
Источник: «Спорт-Экспресс»