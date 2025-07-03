Станкович отстранил двух игроков «Спартака», новый клуб Зиньковского, почему «Аякс» отказался от Сперцяна и другие новости

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Станкович отстранил двух игроков «Спартака» от тренировок с основной командой

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«Брага» отклонила улучшенное предложение «Спартака» по Гомесу и назвала свою цену

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Названа сумма, которую «Фламенго» предложит за Барко – известна реакция «Спартака»

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