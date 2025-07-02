«Брага» назвала «Спартаку» цену на Гомеса

«Спартак» интересуется правым защитником «Браги» Виктором Гомесом. Португальский клуб рассчитывает получить за игрока 10 миллионов евро.
«Спартак» готов предложить испанцу зарплату в размере 1,4-1,5 миллиона евро в год.
- Сообщалось, что «Спартак» предложил «Браге» 6 миллионов евро за трансфер Гомеса.
- Кандидатуру защитника предложил спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.
- 25-летний Гомес в минувшем сезоне провел за «Брагу» 43 матча, отдал 4 голевые передачи.
- Контракт испанца с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: Metaratings.ru