«Брага» назвала «Спартаку» цену на Гомеса

«Спартак» интересуется правым защитником «Браги» Виктором Гомесом. Португальский клуб рассчитывает получить за игрока 10 миллионов евро.

«Спартак» готов предложить испанцу зарплату в размере 1,4-1,5 миллиона евро в год.