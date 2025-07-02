Медведев: «Два нарушения повлияли на чемпионскую гонку в РПЛ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургская команда не стала чемпионом из-за судейских ошибок.

«Не устаю повторять, что два нарушения повлияли на чемпионскую гонку – это гол из офсайда в матче «Спартак» – «Зенит» и нарушение на Венделе, после которого мы пропустили в матче «Локомотив» – «Зенит». Думаю, все надеются, что судейство будет более профессиональным и объективным в связке с ВАР», – сказал Медведев.