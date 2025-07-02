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  • Медведев: «Два нарушения повлияли на чемпионскую гонку в РПЛ»

Медведев: «Два нарушения повлияли на чемпионскую гонку в РПЛ»

Сегодня, 12:56
12

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургская команда не стала чемпионом из-за судейских ошибок.

«Не устаю повторять, что два нарушения повлияли на чемпионскую гонку – это гол из офсайда в матче «Спартак» – «Зенит» и нарушение на Венделе, после которого мы пропустили в матче «Локомотив» – «Зенит». Думаю, все надеются, что судейство будет более профессиональным и объективным в связке с ВАР», – сказал Медведев.

  • «Зенит» занял второе место в прошедшем розыгрыше РПЛ.
  • Отставание от «Краснодара» составило 1 очко.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (12)
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Dan93
1751450428
Ха-ха-ха, ну что за комплекс неполноценности
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boris63
1751450469
Плохому танцору всегда яйца мешают.
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Madikus
1751450607
К Врот_енбергу его!!!!!!
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Semenycch
1751450691
Опять не поспоришь, рефери судят Зенит безобразно!
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Интерес
1751450949
Позорище из газпромовской берлоги! Это хорошо,что он удержался у власти!Для конкурентов...
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VVM1964
1751451109
Стыдно за Медведева и за Зенит в целом ! А потом ещё удивляются, что про них народ говорит - ЗПРФ !)...
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docndoc
1751451266
Да сколько можно волосы драть на голове и пеплом её посыпать!!! Новый сезон на носу, а плач не прекращается..
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RUSARM
1751451894
Да уж,все виноваты!! Этот персонаж,как и мюллер,всегда,кто то и что то виновато - но только не они!! И ЗПРФ это про них!
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subbotaspartak
1751451912
Одноглазый Джо...
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Dan93
1751451974
Достопочтенный решил умолчать про Крылья и Акрон, где были конкретные обосратушки
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