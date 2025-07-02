«Спартак» и другие клубы РПЛ возмущены совмещением Карпина

На общем собрании РПЛ представители трех клубов – «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» – высказали недовольство ситуацией, при которой Валерий Карпин совмещает посты главного тренера сборной и московского «Динамо».

Карпин возглавил «Динамо» 13 июня.

Он продолжает работу и с национальной командой, что позволяет договоренность с РФС на время отсутствия официальных матчей.

Представители «Локомотива» Владимир Леонченко, а затем «Зенита» Максим Погорелов и «Спартака» Олег Малышев выступили с позицией, что их эта ситуация беспокоит. Клубы привели аргументы: совмещение может отразиться на результатах сборной, быть в интересах одного клуба и вызывает напряжение.

Генсек РФС Максим Митрофанов, выступивший арбитром, напомнил, что до возвращения к официальным матчам совмещение возможно.