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  • «Спартак» и другие клубы РПЛ возмущены совмещением Карпина

«Спартак» и другие клубы РПЛ возмущены совмещением Карпина

2 июля, 20:54
7

На общем собрании РПЛ представители трех клубов – «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» – высказали недовольство ситуацией, при которой Валерий Карпин совмещает посты главного тренера сборной и московского «Динамо».

  • Карпин возглавил «Динамо» 13 июня.
  • Он продолжает работу и с национальной командой, что позволяет договоренность с РФС на время отсутствия официальных матчей.

Представители «Локомотива» Владимир Леонченко, а затем «Зенита» Максим Погорелов и «Спартака» Олег Малышев выступили с позицией, что их эта ситуация беспокоит. Клубы привели аргументы: совмещение может отразиться на результатах сборной, быть в интересах одного клуба и вызывает напряжение.

Генсек РФС Максим Митрофанов, выступивший арбитром, напомнил, что до возвращения к официальным матчам совмещение возможно.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Карпин Валерий
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Комментарии (7)
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Мордаванин
1751480827
хыыы трое озаботились ментовским беспределом кони ржут ижрут швейцарский шоколад а до быков и недошло вовсе там вовсю ещё гулянья)))
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Vratarь
1751482651
Взрослые дядьки, а туда же...
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slavа0508
1751486513
С одной стороны похер . с другой два зайца . всегда два зайца и редко из этого что то хорошее выходит ...
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BRO_football
1751490224
Ну и бредятина. Когда Карпин в Ростове тренировал, то никого не волновало совмещение. А как в Динамо перешёл, так все что-то забеспокоились. А результаты сборной...Не плевать ли как Россия в товарищеских матчах с папуасами будет играть?
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да помойка, да позор
1751490576
надо написать что все команды против и спартак тоже, но читать не будут
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All44
1751495392
Работал в Ростове-всем было пофиг. Перешел в Динамо-начплась травля. Конкурент, однако...
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Play
1751513047
Бл*, на каких результатах сборной это может отразиться? Не обыграют в товарищеском матче Афганистан?
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