Зиньковский уехал из «Спартака» в другой клуб

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не тренируется вместе с командой. Он находится в расположении «Сочи».

По данным журналиста Ивана Карпова, футболист перейдет в клуб из Краснодарского края на правах аренды на один сезон.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Зиньковский вместе с защитником Никитой Черновым и полузащитником Хесусом Мединой тренировался отдельно от команды по решению главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.