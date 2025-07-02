Зиньковский уехал из «Спартака» в другой клуб

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не тренируется вместе с командой. Он находится в расположении «Сочи».
По данным журналиста Ивана Карпова, футболист перейдет в клуб из Краснодарского края на правах аренды на один сезон.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Зиньковский вместе с защитником Никитой Черновым и полузащитником Хесусом Мединой тренировался отдельно от команды по решению главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
- С февраля по май 29-летний вингер играл на правах аренды за «Крылья Советов».
- В составе «Спартака» и самарцев в прошлом сезоне он провел 24 матча, отдал 4 голевые передачи.
- Контракт Зиньковского с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: телеграм-канал «КБ ТЕЛЕГА | Никитин»