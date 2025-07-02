«Спартак» продолжит платить Зиньковскому в «Сочи»: известна процентная доля

Московский «Спартак» частично покроет расходы на зарплату полузащитника Антона Зиньковского. Футболист переходит в «Сочи» на правах аренды.
«Спартак» будет выплачивать Зиньковскому 15% оклада, а остальные расходы по зарплате игрока берет на себя «Сочи». Арендное соглашение между клубами рассчитано до лета 2026 года.
- Зиньковскому 29 лет.
- Его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2027 года.
- В сезоне-2023/24 он провел 11 матчей за «Крылья Советов», выступая за этот клуб в аренде, и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Sport24