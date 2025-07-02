«Спартак» продолжит платить Зиньковскому в «Сочи»: известна процентная доля

Московский «Спартак» частично покроет расходы на зарплату полузащитника Антона Зиньковского. Футболист переходит в «Сочи» на правах аренды.

«Спартак» будет выплачивать Зиньковскому 15% оклада, а остальные расходы по зарплате игрока берет на себя «Сочи». Арендное соглашение между клубами рассчитано до лета 2026 года.