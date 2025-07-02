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  • «Спартак» продолжит платить Зиньковскому в «Сочи»: известна процентная доля

«Спартак» продолжит платить Зиньковскому в «Сочи»: известна процентная доля

2 июля, 18:16
10

Московский «Спартак» частично покроет расходы на зарплату полузащитника Антона Зиньковского. Футболист переходит в «Сочи» на правах аренды.

«Спартак» будет выплачивать Зиньковскому 15% оклада, а остальные расходы по зарплате игрока берет на себя «Сочи». Арендное соглашение между клубами рассчитано до лета 2026 года.

  • Зиньковскому 29 лет.
  • Его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2027 года.
  • В сезоне-2023/24 он провел 11 матчей за «Крылья Советов», выступая за этот клуб в аренде, и сделал 1 результативную передачу.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Зиньковский Антон
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Комментарии (10)
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DVOK68
1751469872
Легче и спокойнее заплатить Мастеру,чтобы он не появлялся в Спартаке,что клуб и делает.Всем хорошо,и болелам и клубу,ну и Мастер про деньгах)
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алдан2014
1751470702
Сначало наберут,потом не знают как избавиться. Скажите,когда футболисты наконец-то станут нести ответственность за свою профнепригодность?
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...уефан
1751471638
...скоро тридцатник, а так и остался - "вдруг выстрелит"... Ещё и алименты на его содержание плати. Блондин на "гелике"...
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Литейный 4 (returned)
1751474745
У хряков мазутного бобла по самые гланды. Привыкли разбрасывать их за счёт народного достояния. Народ бензин оплатит из своего кармана. Гыгыгы
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alefreddy
1751475641
никак не пристроят лучшего игрока РПЛ
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Мордаванин
1751478071
так порося и за дзюбудо сих пор всем приплачивают лишь бы не вернулся и всем ненавалял)
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