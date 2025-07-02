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  • Рабинер прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак»

Рабинер прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак»

2 июля 2025, 00:55
9

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о трансфере нападающего Антона Заболотного в «Спартак».

«Нормально отношусь. Без восторга, но и без возмущения, которое сейчас, на мой взгляд, беспочвенно охватило многих, кто убежден, что брать надо только людей уровня Барко.

Мой прогноз – умеренно поможет.

В его приходе для «Спартака» нет вообще никаких рисков – ни игровых, ни человеческих, ни финансовых, ни имиджевых. Только не рассказывайте мне, что нельзя брать воспитанника ЦСКА и экс-игрока «Зенита». Он что-то дурное о «Спартаке» когда-либо говорил? Не припоминаю. От него не исходит никакой токсичности.

Заболотный идет в «Спартак» в статусе свободного агента, за него не надо ничего платить. Зарплата у 34-летнего нападающего определенно небольшая, красно-белых не разорит. Контракт – однолетний, риска опять же никакого.

Понтов – тоже никаких: он знает, что будет выходить на замену, и гнуть пальцы насчет места в стартовом составе не будет. А если вдруг его выгрызет, то это будет чисто его заслугой, а не результатом высокой трансферной суммы или зарплаты.

Он отлично играет на «втором этаже». Отсюда сразу две опции на последние отрезки матчей:

1) «таргетмен» для «навального футбола» (с) Слуцкий), когда надо додавливать и забивать, и Заболотный может как пробить головой сам, так и сделать скидку партнерам;

2) козырь для игры на стандартах в своей штрафной, когда надо отбиваться. И опять же – для упрощения игры в концовках, когда ведешь в один мяч, выходить в атаку через пас рискованно, и лучше забросить на Антона, зная, что с ним велик шанс сохранить мяч.

К Заболотному часто бывали претензии по уровню технического мастерства, но никогда – по самоотдаче и бойцовским качествам. Вы никогда не скажете, что он безразличен на поле. Не сотворит, так потопчет и вдавит. А футбол в том числе состоит из этого.

В «Спартаке» явный дефицит россиян, которые могут влиять на обстановку в раздевалке. Опытных, кроме Зобнина (опять же – уже твердого запасного), так просто нет.

В минувшем сезоне «Краснодар» сделал умную вещь, подписав на год сразу трех российских ветеранов, которые прошли в футболе многое и всегда могли в раздевалке дать правильный совет и успокоить, – Смолова, Газинского и Дюпина. Они провели мало времени на поле, но в раздевалке их роль, уверен, была велика, и в чемпионство они свою лепту внесли. Команда – тонкий организм, и такие люди там нужны.

Не сомневаюсь, что одна из причин, почему «Спартак» взял Заболотного, – та же.

Он не великий футбольный искусник, кто бы спорил. Но команда не может состоять только из них. У каждого в ней – своя роль, и плохо, когда на одну претендуют трое, а на другую нет никого. Функции Заболотного на поле и за его пределами, которые я перечислил, до его прихода выполнять было некому.

Ливай Гарсия после травмы Бонгонды рассматривается, вероятнее всего, как первая опция направо, где он не раз играл весной. Да и силовой форвард, как показала весна, из него так себе. Игра наверху для него – тоже не главное достоинство. Опять же – это говорит о том, что Заболотный не будет никого дублировать.

Безусловно, это приобретение на короткий срок, и сладостных грeз у болельщиков вызвать едва ли может. Но это человек, который может принести пользу здесь и сейчас, а затраченные на него и его зарплату средства говорят о том, что для «Спартака» это с максимальной степенью вероятности будет хоть небольшой, но плюс.

Поэтому я вопреки большинству голосов, склонных к издeвкам и насмешкам, приветствую появление Заболотного в «Спартаке». И, если болельщики примут его без вражды и не заставит замкнуться в себе, думаю, что провожать его будут аплодисментами, а не плевками в спину», – написал Рабинер.

  • 34-летний Заболотный в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • Он подписал контракт со «Спартаком» на 1 сезон с возможностью продления еще на 1.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон
Комментарии (9)
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zigbert
1751427934
Много объемлющей комментарий.Разложил все до тонкостей.
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BoevStas1
1751430368
Всё верно,удачи Зе!!!
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R_a_i_n
1751433871
Брать надо только людей уровня Барко!
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Аналитик77
1751434901
Все правильно сказал
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cska1948
1751436423
Хоть один разумный человек нашёлся среди болельщиков СпаМа.
Ответить
Иван Петров 1986
1751436624
Ну что - все правильно сказал. Хоть один разумный человек нашелся.
Ответить
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