Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

РФС: «ФИФА и УЕФА готовы к возвращению России»

Сегодня, 10:43
6

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возвращении России в международный футбол.

– Вы верите, что в следующем году нас могут вернуть в еврокубки?

– По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы. Будет ли влияние политиков – да. Особенно, ряда европейских стран. У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров.

  • Россию отстранили в 2022 году.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • РПЛ проводится в штатном режиме.

Еще по теме:
Задержан основатель «Анжи»
Медведев – о вероятном невыигрыше «Зенитом» 2-го сезона РПЛ подряд: «Типун вам на язык!»
Орещук: «Что мешает ЦСКА поставить Березуцких?» 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Митрофанов Максим
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Круче чем вареные яица
1750838047
Вот прикиньте, как они не хотят чтобы спартак не играл на международной арене, что чуть ли не уголовная ответственность за это. А другие клубы РПЛ из-за этого страдают.
Ответить
boris63
1750838355
Ну ждите ждите жополизы, ещё лет так пяток. Только нам то врать не надо, что гейропа спит и видит как быстрее вернуть Россию, только посмотреть на Англию как она хочет расплатиться за игрока.
Ответить
bashnat013
1750839309
Подстебуют чтоб типа борьба была в чемпионате!фантазеры
Ответить
Semenycch
1750840263
Щаз, подожди, за тарелкой сбегаю, твою лапшу с ушей снимать!
Ответить
alp
1750842032
бухой или тупой?
Ответить
Главные новости
Трансфер Джикии в Турцию близок к срыву
12:59
Медведев – о вероятном невыигрыше «Зенитом» 2-го сезона РПЛ подряд: «Типун вам на язык!»
12:17
Появилась подробная информация о будущем Сафонова в «ПСЖ»
11:55
Жена Тикнизяна Ромашкина не стала переезжать с мужем в Сербию
11:35
3
ФотоМуслера нашел новый клуб после 14 лет в «Галатасарае»
11:15
Орещук: «Что мешает ЦСКА поставить Березуцких?»
10:49
7
РФС: «ФИФА и УЕФА готовы к возвращению России»
10:43
6
Лопырева описала Карпина одним прилагательным
10:11
8
В «Динамо» рассказали о джентльменском соглашении со «Спартаком»
09:43
9
Ломаев покинул «Крылья Советов» после 5 лет в клубе
09:08
2
Все новости
Все новости
Задержан основатель «Анжи»
12:53
Орещук: «Что мешает ЦСКА поставить Березуцких?»
10:49
7
РФС: «ФИФА и УЕФА готовы к возвращению России»
10:43
6
Лопырева описала Карпина одним прилагательным
10:11
8
Владелец «Акрона»: «Футбол в России никаким образом не окупаем»
09:55
3
В «Динамо» рассказали о джентльменском соглашении со «Спартаком»
09:43
9
Ломаев покинул «Крылья Советов» после 5 лет в клубе
09:08
2
Таранов прокомментировал назначение Черчесова в «Крылья Советов»: «Бардак полнейший!»
09:02
4
«Мы не должны повторять ошибок»: Станкович прокомментировал начало сборов «Спартака»
08:24
1
Мостовой видит Соболева основным форвардом «Зенита»: «Почему нет?»
08:18
1
Лопырева отдала сына в футбольную академию Смолова, с которым встречалась
08:03
1
Спартаковец Маркиньос начал переговоры о возвращении в Бразилию
07:42
12
Радимов назвал единственную позицию, требующую усиления в «Локомотиве»: «Все остальные линии на пять баллов»
01:40
5
Станкович прокомментировал изменения в тренерском штабе «Спартака»
00:46
6
Гурцкая раскритиковал работу спортивного директора «Спартака»
Вчера, 23:50
3
В Швейцарии раскрыли, сколько «Зенит» заплатит «Сьону» за товарищеский матч
Вчера, 23:39
18
Фото«Зенит» продлил контракты с двумя игроками
Вчера, 22:22
9
Гурцкая заявил, что у спартаковца Умярова нет шансов попасть в сборную России: «Перед ним грохнулась железная дверь»
Вчера, 21:10
3
Станкович поделился впечатлениями от Тарасовки: «Чувствуется спартаковский дух»
Вчера, 21:01
7
Артига нашел работу в Африке после ухода из «Химок»: «Этот клуб можно сравнить с «Зенитом»
Вчера, 20:51
4
Ещенко хочет возглавить «Спартак»
Вчера, 20:27
5
В «Факеле» назвали три причины вылета из РПЛ
Вчера, 20:21
1
РФС призвали ввести потолок зарплат в РПЛ
Вчера, 20:15
7
Галицкий не согласен со счетом 3:0 в чемпионском матче «Краснодара»: «Игра с «Динамо» была ничейной»
Вчера, 20:08
3
Черчесов прокомментировал факт совмещения постов Карпиным
Вчера, 19:34
Раскрыты причины ухода Пьянича из ЦСКА
Вчера, 19:18
8
Асхабадзе: «Факел» играл в РПЛ вопреки всему и вопреки всем!»
Вчера, 19:05
4
Эсковаль выделил сходство Дзюбы и Роналду
Вчера, 18:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 