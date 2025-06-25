РФС: «ФИФА и УЕФА готовы к возвращению России»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возвращении России в международный футбол.
– Вы верите, что в следующем году нас могут вернуть в еврокубки?
– По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы. Будет ли влияние политиков – да. Особенно, ряда европейских стран. У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров.
- Россию отстранили в 2022 году.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- РПЛ проводится в штатном режиме.
Источник: «Матч ТВ»