РФС: «ФИФА и УЕФА готовы к возвращению России»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возвращении России в международный футбол.

– Вы верите, что в следующем году нас могут вернуть в еврокубки?

– По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы. Будет ли влияние политиков – да. Особенно, ряда европейских стран. У некоторых из них на уровне законов чуть ли не уголовная ответственность за факт переговоров.