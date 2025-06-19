Спартаковец Денисов хочет в Европу: «Абы куда не пойдет»

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, прокомментировал будущее игрока.

У 22-летнего футболиста остался год контракта с московским клубом.

В прошедшем сезоне он сделал 3 ассиста в 36 матчах.

Рыночная стоимость Денисова – 4 миллиона евро.

«Мы где-то месяц назад встречались с [спортивным директором «Спартака»] Кахигао.

«Спартак» сказал, что выйдет с предложением по новому контракту. Но вообще у Дани есть желание попробовать себя в европейском футболе.

Он отдает себе отчет, что найти достойный клуб будет сложно. И абы куда никто не пойдет. Потому что менять «Спартак» на какой-то второразрядный клуб не выход.

Но мы работаем. Со «Спартаком», повторюсь, находимся в диалоге по новому соглашению», – сказал агент.