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Спартаковец Денисов хочет в Европу: «Абы куда не пойдет»

19 июня 2025, 11:23
24

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, прокомментировал будущее игрока.

  • У 22-летнего футболиста остался год контракта с московским клубом.
  • В прошедшем сезоне он сделал 3 ассиста в 36 матчах.
  • Рыночная стоимость Денисова – 4 миллиона евро.

«Мы где-то месяц назад встречались с [спортивным директором «Спартака»] Кахигао.

«Спартак» сказал, что выйдет с предложением по новому контракту. Но вообще у Дани есть желание попробовать себя в европейском футболе.

Он отдает себе отчет, что найти достойный клуб будет сложно. И абы куда никто не пойдет. Потому что менять «Спартак» на какой-то второразрядный клуб не выход.

Но мы работаем. Со «Спартаком», повторюсь, находимся в диалоге по новому соглашению», – сказал агент.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил
Комментарии (24)
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VVM1964
1750321547
Завышенная самооценка у товарища !)...
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Cleaner
1750322186
Денисов, езжай в ФИНЛЯНДИЮ. Но там сильный чемпионат, можешь не потянуть. Или в Эстонию пристраивайся, там будет проще место в основе занять. А вообще СТЫДНО за СПАРТАК после вот таких вот интервью его ЗВЕЗДУНОВ...(((
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Цугундeр
1750322726
)) Но было бы... но было бы желание, придут к тебе... придут к тебе и знания! За это вам ручается Футбольный клуб Спартак!! )) Привет Маньякову!)
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mahan
1750323405
Скажи спасибо если хоть кто-то возьмет из первой лиги. Гнать его надо из Спартака.
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Константин-Шапкин-google
1750323515
Рыночная стоимость 4 млн.эвро Это на каком же базаре такие маниакальные расценки?
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Mirak92
1750330302
Хороший игрок, отлично играет головой, забил три хороших гола, но есть один нюанс
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FWSPM
1750332146
какое там новое соглашение гнать поганой метлой этого питерского аутиста
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k611
1750334551
Ну какая Европа. Что народ смешить. Максимум какая нибудь Румыния или Болгария...
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Хулиганин
1750336345
Послать бы его, но он уже везде бывал.
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Oldtrafford83
1750396319
И абы куда никто не пойдет.- Всё это уже много раз проходили, закончит по итогу в Урале!!!
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