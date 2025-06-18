России предложили товарищеский матч со 160-й сборной мира

Стал известен еще один возможный соперник сборной России – это Афганистан, занимающий 160-е место в рейтинге ФИФА
«Мы передадим министерству спорта и федерации футбола информацию об инициативе проведения товарищеского матча между нашими странами.
Мы положительно относимся к возможной встрече. Афганистан поддерживает идею, чтобы матч прошел в России, но также ждем вас у себя и приглашаем в Афганистан», – сказал заместитель министра промышленности и торговли Афганистана Ахмадулла Захид.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- В июне сборная победила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).
Источник: «Р-Спорт»