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России предложили товарищеский матч со 160-й сборной мира

18 июня 2025, 16:29
17

Стал известен еще один возможный соперник сборной России – это Афганистан, занимающий 160-е место в рейтинге ФИФА

«Мы передадим министерству спорта и федерации футбола информацию об инициативе проведения товарищеского матча между нашими странами.

Мы положительно относимся к возможной встрече. Афганистан поддерживает идею, чтобы матч прошел в России, но также ждем вас у себя и приглашаем в Афганистан», – сказал заместитель министра промышленности и торговли Афганистана Ахмадулла Захид.

  • В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
  • В июне сборная победила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Афганистан
Комментарии (17)
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BarStep
1750254701
Не, лучше в Антарктиду, пингвинов «повозим» :) Дзюба повысит свои рекорды, да и Карпуша ещё паре десятка ФИО присвоит статус «член сб. РФ»
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NewLife
1750255104
Класс. Потом уже только талибы.
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FWSPM
1750258052
Докатились дальше некуда.
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...короче
1750261631
...надо откупиться от них! Думаю, пары БМ-РСЗО им хватит на какое-то время...
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Чистоспорт
1750267707
Завязывать надо с этими войнушками, а то - позор один.
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Итал.
1750315251
Гаврилов же предлагал организовать матч сборной с командой Ваганьковского кладбища,но видимо Валера испугался что сборную закопают живьём.
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Против в...
1750409664
Готовы сыграть двором! Записывайтесь на август, пока свободно!
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полиграф-шариков-yandex
1750412255
на минном поле
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