России предложили товарищеский матч со 160-й сборной мира

Стал известен еще один возможный соперник сборной России – это Афганистан, занимающий 160-е место в рейтинге ФИФА

«Мы передадим министерству спорта и федерации футбола информацию об инициативе проведения товарищеского матча между нашими странами.

Мы положительно относимся к возможной встрече. Афганистан поддерживает идею, чтобы матч прошел в России, но также ждем вас у себя и приглашаем в Афганистан», – сказал заместитель министра промышленности и торговли Афганистана Ахмадулла Захид.