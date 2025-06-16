Карасев: «В минувшем сезоне я не подтвердил свой уровень»

Судья РПЛ Сергей Карасев подвел личные итоги минувшего сезона.

– Вы довольны собой в прошедшем сезоне?

– Нет, потому что опыта много, матчей много. Все меня знают, уже знают мой уровень. К сожалению, я его не подтвердил в этом году.

Было несколько матчей. Всe началось, наверное, с игры «Динамо» – «Краснодар». Там я ошибся и не назначил пенальти. ВАР мог поправить, не поправил по разным причинам. Я совершил эту ошибку, пошли следующие матчи. Потом травмы, чуть‑чуть болезни, как‑то не попал в свою колею, пошло всe кувырком. Весной думал, что всe будет нормально, но, к сожалению, тоже было несколько матчей, в которых решения не удались.