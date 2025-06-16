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Карасев: «В минувшем сезоне я не подтвердил свой уровень»

Вчера, 17:05
6

Судья РПЛ Сергей Карасев подвел личные итоги минувшего сезона.

– Вы довольны собой в прошедшем сезоне?

– Нет, потому что опыта много, матчей много. Все меня знают, уже знают мой уровень. К сожалению, я его не подтвердил в этом году.

Было несколько матчей. Всe началось, наверное, с игры «Динамо» – «Краснодар». Там я ошибся и не назначил пенальти. ВАР мог поправить, не поправил по разным причинам. Я совершил эту ошибку, пошли следующие матчи. Потом травмы, чуть‑чуть болезни, как‑то не попал в свою колею, пошло всe кувырком. Весной думал, что всe будет нормально, но, к сожалению, тоже было несколько матчей, в которых решения не удались.

  • Москвич судит в РПЛ с 2008 года.
  • На его счету более 270 игр чемпионата России.
  • Карасев судил на ЧМ и Евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
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Комментарии (6)
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Цугундeр
1750083358
) Горе какое. Квартиркой больше ,квартиркой меньше..
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neim
1750083638
Более того, ты этот уровень ещё и опустил ниже плинтуса (((.
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Тинез Розоп
1750089768
Конечно не подтвердил…(на первое место своих не вывел)
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Каратель помойников
1750092103
Карасев: «В минувшем сезоне я не подтвердил свой уровень,зато улучшил финансовый уровень»
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кайрос
1750095270
Трудно подтвердить уровень которого нет.....Уже давно.Гы гы
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