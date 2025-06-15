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Рабинер оценил назначение Карпина в «Динамо»

Сегодня, 13:40
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Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о назначении Валерия Карпина в «Динамо».

  • Тренер будет совмещать посты в «Динамо» и сборной России.
  • Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
  • Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

«Валерий Карпин снова в серьезном деле. Как бы вы к нему ни относились, это, по-моему, крайне любопытно. Его приход в «Динамо» – одна из главных тем и интриг предстоящего сезона РПЛ. И в сугубо футбольном, и в медийном отношении лига получила магнит, который будет тянуть к себе очень мощно.

Причем, подозреваю, далеко не только футбольную публику – иначе бы о его содружестве с бело-голубыми не было впервые официально объявлено в такой программе, как «Что? Где? Когда?», куда Карпин пришел. Понятно, что ее ведущий Борис Крюк – болельщик «Динамо», но дело явно не только в этом. Едва ли приход в «Динамо», допустим, Славиши Йокановича побудил Крюка пригласить того в «ЧГК». Но харизма главного тренера сборной России, который вызывает у людей гамму эмоций, от восхищения до раздражения, но только не безразличие, могла родить и родила такую идею.

Она – как и личность Карпина – полностью коррелирует с тем, что нынешнее «Динамо» обожает внимание, хочет, чтобы о нем как можно больше говорили. Любые публичные активности бело-голубых – от матча с «Амкалом» с игрой и голом Александра Овечкина до автограф-сессий кумира детей и подростков Влада Бумаги – нацелены на расширение аудитории. Насколько позволяет судить мое небольшое знакомство с первым человеком клуба Дмитрием Гафиным и общение с динамовской пресс-службой – политика эта абсолютно осознанная.

Долгие годы «Динамо» сохраняло менталитет команды тех, чья «служба и опасна, и трудна, и, на первый взгляд, как будто не видна». Оно оставалось этаким клубом для своих, у которых была собственная гордость. Для них было достаточно того, что за них играл Лев Яшин, а до того они совершили легендарную поездку в Англию в 1945-м. Обретение нового поколения болельщиков совершенно не входило в число приоритетов. Но уже несколько лет все наоборот, и подписание Карпина – еще один шаг в том же направлении.

Личность и футбол Марцела Лички в привязке к «Динамо» были направлены на то же. Подписали-то его после отказа в последний момент Марко Николича из-за более жирного предложения с Ближнего Востока во многом спонтанно. Но, по мне, это было точнейшее попадание в цель популяризации. Играли бело-голубые лихо, никогда не скучно, в какой-то мере авантюрно – и, думаю, Личка установил рекорд, будучи уволенным в момент, когда его команда забила больше всех в лиге.

Но на такой развеселый футбол хочется смотреть. И объяснял даже после поражений чех все подробно, увлеченно и очень человечно. Даже в самых болезненных ситуациях, даже после проигрыша «Краснодару» в золотом матче чемпионата-2023/24 он ни разу не то что не явился на пресс-конференцию, а не дал односложного ответа. Личка не способен был грубить. Он вызывал теплоту, за него хотелось переживать.

Карпин – другой, он-то как раз может публично обрезать любого журналиста так, что мало не покажется. Причем реально любого, какие бы хорошие отношения у него с ним ни были. Далеко не всем из коллег или телекомментаторов такой осознанно обостряющий – предельная прямота, резкость, подначки – формат общения с тренером по душе, из-за чего давнишняя идея назначить Карпина руководить комментаторами на «Матч ТВ» едва ли была продуктивной. Хотя в плане понимания футбола наверняка их прокачала.

Но обычному российскому зрителю манеры Карпина понятнее и откликаются лучше, чем чья-то интеллигентность и дипломатия (кстати, и футболисты его большей частью любят, он разговаривает с ними на одном языке). Он – дерзкий и озорной, ляпнуть что-то заведомо спорное для него – не проблема, он не оттачивает и не округляет формулировки, которые у него всегда живые и никогда не отличаются «пластмассовым» вкусом. Людям такое всегда интереснее, чем боязнь всего и вся.

Карпин дает кучу информационных поводов вне зависимости от результатов и игры. И если в эпоху генералов для «Динамо» это было неприемлемо, а значит, и Карпин по своему менталитету не мог возглавить эту команду, то в эпоху банкиров такой подход – ровно то, что нужно за пределами поля», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1749984880
Интересно,этот Карпин им платит ? Заметка на 20 страниц, расписывает какой хороший и т д и т п. Должна быть одна строчка. Трофеев -0!
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Интерес
1749988153
Ещё у казака из Эстонии неопределённое количество европейских паспортов,а это для наших футбольных бонз-будущий пропуск в высокое европейское футбольное сообщество,прежние лобызания,командировки,эскортницы,и прочие сопутствующие атрибуты успешности.А российский футбол...да переживёт он,не маленький!
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