Пять городов претендуют на проведение матча за Суперкубок России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал комментарий по поводу места проведения матча за Суперкубок России.

«До 12 июня будет принято решение по месту проведения матча за Суперкубок России, мы должны определить стадион за месяц до игры.

Вчера закончился прием заявок, мы их проанализируем, обсудим с участниками. Сейчас на проведение матча претендуют порядка пяти городов, но пока не могу их называть, чтобы не было давления», – сообщил Митрофанов.