Чемпион России из «Краснодара» досрочно покинул расположение сборной

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев не поможет сборной России в июньских матчах.

Он досрочно покинул расположение национальной команды из-за дискомфорта перегрузочного характера.

«Совместно с медицинским руководством клуба, тренерским и медицинским штабом сборной команды было принято решение не рисковать здоровьем футболиста и продолжить восстановление в условиях клуба», – говорится в публикации.