Чемпион России из «Краснодара» досрочно покинул расположение сборной

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев не поможет сборной России в июньских матчах.
Он досрочно покинул расположение национальной команды из-за дискомфорта перегрузочного характера.
«Совместно с медицинским руководством клуба, тренерским и медицинским штабом сборной команды было принято решение не рисковать здоровьем футболиста и продолжить восстановление в условиях клуба», – говорится в публикации.
- Сборная России в июне проведет товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью.
- Агкацев 24 мая выиграл РПЛ в составе «Краснодара».
Источник: телеграм-канал сборной России