Пономарев дал совет ЦСКА, как поступить с Пьяничем

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил, стоит ли клубу продлевать контракт с полузащитником Миралемом Пьяничем.

Босниец перебрался в клуб РПЛ в сентябре прошлого года.

Он сделал 3 ассиста в 24 матчах.

«Пожалуй, можно. Он может выдать хороший пас, хоть и играет без особого движения. Миралем не забил ни одного мяча за ЦСКА.

Пьянича можно ставить в основу, а когда противник устал, выпускать «беговых» игроков. Миралем тактически грамотен и часто подсказывает другим – это важно.

Пьянич выступает как играющий тренер, это здорово», – сказал Пономарев.