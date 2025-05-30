В РФС ответили, при каком условии Карпин сможет возглавить «Динамо»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о планах Валерия Карпина тренировать «Динамо».

Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной России.

Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.

Карпин возглавляет сборную с 2021 года. До февраля он параллельно работал в «Ростове».

«У нас подписан контракт с главным тренером, он предусматривает, что Валерий Карпин может совмещать особую деятельность с основной работой.

Но для этого, как и на любой другой работе в соответствии с ТК РФ, требуется согласие основного работодателя», – сказал Митрофанов.