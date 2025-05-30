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  • В РФС ответили, при каком условии Карпин сможет возглавить «Динамо»

В РФС ответили, при каком условии Карпин сможет возглавить «Динамо»

30 мая 2025, 20:48
9

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о планах Валерия Карпина тренировать «Динамо».

  • Тренер планирует совмещать работу в клубе и сборной России.
  • Динамовцы ищут замену для уволенного Марцела Лички.
  • Карпин возглавляет сборную с 2021 года. До февраля он параллельно работал в «Ростове».

«У нас подписан контракт с главным тренером, он предусматривает, что Валерий Карпин может совмещать особую деятельность с основной работой.

Но для этого, как и на любой другой работе в соответствии с ТК РФ, требуется согласие основного работодателя», – сказал Митрофанов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Митрофанов Максим
Комментарии (9)
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Desma
1748627920
"может совмещать особую деятельность с основной работой." Не вопрос. В соответствии с ТК РФ (ст. 282) не более, чем 20 часов в неделю в свободное от основной работы время. Пришёл, поулыбался, покричал, попинал мячик, погладил бородку и до следующей тренировки? Ну, и на кой нужен такой работник Динамо с зарплатой 2-2.5 ляма евро в год!?
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Цугундeр
1748630476
Назовите его просто дружинником. Вроде не мент,но дежурит за отгулы на основной работе.. .ляя..до чего всё докатилось.( Русоволосый эстонец с гишпанской мухой крутит на хрену всё РПЛ.
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boris63
1748651248
Ни чего хорошего для Динамо это совмещение не даст.
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