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  • Тихонов – о Дзюбе в Госдуме: «Это будет издевательство над спортом – над ним вся страна смеялась»

Тихонов – о Дзюбе в Госдуме: «Это будет издевательство над спортом – над ним вся страна смеялась»

30 мая 2025, 18:26
20

Четырeхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов не хочет видеть бывших спортсменов в Государственной Думе.

«Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом. Над ним вся страна смеялась. Если приходить в Госдуму, то надо хоть что-то делать, хоть что-то решать. 20 лет сидят, Журова там уже состарилась.

Закона о допинге нет, ничего не решается. Видели, чтобы интересы регионов отстаивались? Там нечего делать ни одному спортсмену. Надо создавать комитет по развитию детского спорта, развитию спорта высших достижений.

Да, они были олимпийцами, прекрасными спортсменами, но я не вижу, что они вносят новшества, что-то решают, а это нужно, чтобы быть в серьeзной политике.

Я категорически против, чтобы они просто сидели и нажимали кнопки», – заявил Тихонов.

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России.
  • На клубном уровне он с сентября представляет «Акрон».

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Источник: Legalbet
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Комментарии (20)
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timon2401
1748619247
Как будто те что там сидят чем то отличаются
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erybov1965
1748619427
Согласен,в госдуме прежде всего должны быть люди с юридическим образованием,либо их помощники,но за счет депутата.
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ZAITZEFF2011
1748619559
Сам Тихонов занимает чужое место в думе. Спортсменам и клоунам там не место вообще.
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Тинез Розоп
1748620731
На пленарном заседании наверное ещё никто не дрочил…
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Semenycch
1748621393
Бывает, что ничтожества выигрывают олимпийские игры! Это я о Тихонове!
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Вячеслав_fcsm
1748625770
Валуев, хоркина, кабаева, монсон(это ваще треш, отбитый отморозок нам законы пишет), этот то чем хуже? Там уже клоунада, надо шапито новыми исполнителями пополнять
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Странник 09
1748629598
Ну как же Журова вносила предложение о повышении пенсионного возраста до 70 лет, а сейчас Малофеев(политик) предлагает отменить пенсию.
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boris63
1748678616
Правильно говорит Тихонов, там и без Дзюбы дибилов хватает кнопки нажимать, а народ потом расхлебываеться.
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Cleaner
1748680711
Сразу видно, что не разбирается Александр Тихонов в политике. Туда только такие, как Дзюба и стремятся. Вспомните боксера Валуева. Избил пенсионера и сразу депутатом Госдумы стал. Политика дело грязное, там такие персонажи нарасхват...(((
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Vitaga
1748709674
это не издевательство над спортом) в спорте Дзюба рекордсмен. это издевательство над Думой. сборищем некомпетентных и порой глупых. но с манией величия.
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