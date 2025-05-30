Тихонов – о Дзюбе в Госдуме: «Это будет издевательство над спортом – над ним вся страна смеялась»

Четырeхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов не хочет видеть бывших спортсменов в Государственной Думе.

«Если Дзюба будет в Госдуме, то это будет издевательство над спортом. Над ним вся страна смеялась. Если приходить в Госдуму, то надо хоть что-то делать, хоть что-то решать. 20 лет сидят, Журова там уже состарилась.

Закона о допинге нет, ничего не решается. Видели, чтобы интересы регионов отстаивались? Там нечего делать ни одному спортсмену. Надо создавать комитет по развитию детского спорта, развитию спорта высших достижений.

Да, они были олимпийцами, прекрасными спортсменами, но я не вижу, что они вносят новшества, что-то решают, а это нужно, чтобы быть в серьeзной политике.

Я категорически против, чтобы они просто сидели и нажимали кнопки», – заявил Тихонов.