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  • Реакция Медведева на информацию о желании Глушенкова покинуть «Зенит»

Реакция Медведева на информацию о желании Глушенкова покинуть «Зенит»

30 мая 2025, 11:42
20

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Максим Глушенков хочет покинуть команду.

«Глушенков хочет уйти из «Зенита»? Это злонамеренные провокационные слухи», – сказал Медведев.

  • По данным «Советского спорта», Глушенков хочет вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов», так как чувствует себя некомфортно в «Зените».
  • Ранее Медведев опроверг информацию о конфликте между Глушенковым и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
  • Контракт 25-летнего игрока с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 15 миллионов евро.
  • В этом сезон форвард провел за «Зенит» 26 матчей, забил 11 голов, отдал 5 передач.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Локомотив Глушенков Максим Медведев Александр
Комментарии (20)
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andrei-sarap-yandex
1748583022
ноющий игрок.....пускай вернёт все деньги и уходит....за лечение .зарплаты..премиальные и отпусные чтобы другим было уроком....ему нужна нянька....этот как крыа КРУГОВОЙ за спину команды и клуба мутил....а СЕМАКА надо уволить команда устала от него ..нет игры и тактики.нет мотивации...команду надо встряхнуть
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Semenycch
1748595613
Парнокопытные московские СМИ продолжают распространять о Зените ложь!
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Красногвардейчик
1748595818
Не похоже на Медведева...слишком культурно ответил))) а где птичий помёт?))
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Чилим.
1748599132
Нет дыма без огня...
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Странник 09
1748600426
Поживем увидим, хочет не хочет
Ответить
andr45
1748602234
МЕДВЕДЕВ ««Zenitе» сто лет? Это злонамеренные провокационные слухи»
Ответить
raritet
1748603618
Перевожу на наш язык. Провокационные- это значит , быстро, возможно в это же трансферное,окно. Злонамеренные- это типа Локомотив назло Зениту выкупит его обратно. А когда эти два слова вместе- не видать Локомотиву Глушенкова в это лето.
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Красногвардейчик
1748606443
Главное ,,юбилей,, не считается...и столетие празднования Бом,жита, переносится на долгое время вперёд)))
Ответить
Spartak_forv@
1748612947
И не 25-летний Глушенков,а четвертьстолетний-добавил Медведев
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Эльхан-Алиев-google
1748617680
Надо снять зенит с рфпл Место зенита Химки под газпром
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