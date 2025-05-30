Реакция Медведева на информацию о желании Глушенкова покинуть «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Максим Глушенков хочет покинуть команду.

«Глушенков хочет уйти из «Зенита»? Это злонамеренные провокационные слухи», – сказал Медведев.