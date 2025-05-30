Реакция Медведева на информацию о желании Глушенкова покинуть «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Максим Глушенков хочет покинуть команду.
«Глушенков хочет уйти из «Зенита»? Это злонамеренные провокационные слухи», – сказал Медведев.
- По данным «Советского спорта», Глушенков хочет вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов», так как чувствует себя некомфортно в «Зените».
- Ранее Медведев опроверг информацию о конфликте между Глушенковым и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.
- Контракт 25-летнего игрока с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 15 миллионов евро.
- В этом сезон форвард провел за «Зенит» 26 матчей, забил 11 голов, отдал 5 передач.
Источник: «РБ Спорт»