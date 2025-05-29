Карпина уличили во лжи из-за назначения в «Динамо»: «Некрасиво и несолидно»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на готовящееся назначение Валерия Карпина в «Динамо».
«Очень нехороший поступок от Карпина, обманул общественность. Ведь он сказал, что устал, хочет сосредоточиться на сборной России, а тут приходит в другой клуб. Работай в сборной тогда. Некрасиво и несолидно поступает Карпин.
Но он нырнет на эти большие деньги в «Динамо», плевать он хотел, как он будет выглядеть. Да и спроса с него в первый год все равно не будет», – сказал Пономарев.
- По данным «Чемпионата», 56-летний Карпин уже приступил к формированию штаба на случай назначения главным тренером «Динамо».
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
- Его контракт с РФС рассчитан до лета 2028 года.
Источник: Legalbet