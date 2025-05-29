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  • Карпина уличили во лжи из-за назначения в «Динамо»: «Некрасиво и несолидно»

Карпина уличили во лжи из-за назначения в «Динамо»: «Некрасиво и несолидно»

29 мая 2025, 16:55
16

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на готовящееся назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Очень нехороший поступок от Карпина, обманул общественность. Ведь он сказал, что устал, хочет сосредоточиться на сборной России, а тут приходит в другой клуб. Работай в сборной тогда. Некрасиво и несолидно поступает Карпин.

Но он нырнет на эти большие деньги в «Динамо», плевать он хотел, как он будет выглядеть. Да и спроса с него в первый год все равно не будет», – сказал Пономарев.

  • По данным «Чемпионата», 56-летний Карпин уже приступил к формированию штаба на случай назначения главным тренером «Динамо».
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
  • Его контракт с РФС рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Пономарев Владимир
Комментарии (16)
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bashnat013
1748527188
Народ полоумный какой-то ,он правильно сделал не стал раскрывать перед общественностью развал Ростова потому что он слово давал не разглашать и он свое слово держит
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Ros0maxa
1748527255
А что он должен был сказать, что голодный московский опричник, которого поставили на кормление областью, - мудак и я с таким оленем работать отказываюсь ?
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Spartak_forv@
1748527581
По ходу все с катушек съехали с назначением Карпина
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Strig
1748528563
то птица (гусев) а теперь рыба (карпин) но нужен видимо зверь для титула...
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Странник 09
1748529124
Зависть к большим деньгам, не хорошая черта характера. Завидовать надо молча и ждать свой шанс, тогда придет счастье
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crf57
1748531262
ПОНОМАРЕВ! Завидуй молча! Больше всех пи...т те, кто в тренерской карьере неудачник. Или как такие,как завистливый брехун Мостовой!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1748531771
В сборной нагрузка минимальная,ни турниров ,ни соперников.Пусть Карпуша тренирует клуб ещё.Сразу было понятно,что уход из Ростова был по иным причинам,не тем,что были известны. Пономарев едкий дед,представляю,как его родные с ним мучаются.
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andrei-sarap-yandex
1748532803
по мне КАРПИН пускай тренирует и в придачу и СПАРТАК.....2 КОМАНДЫ С МОСКВЫ можно и ТОРПЕДО ещё
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biber.ru
1748535697
Это про то, что деньги не пахнут и ляжки в карманах не жгут.
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САДЫЧОК
1748539506
Пусть все 16 команд и сборную тренирует этот Карпин выдающийся тренер, который ничего не выиграл. Если серьезно нужно гнать его отовсюду и забыть про этого лжеца, который ко всему прочему, в угоду каких людей вызывал Дзюбу в сборную для каких то личных рекордов.
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