Карпина уличили во лжи из-за назначения в «Динамо»: «Некрасиво и несолидно»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на готовящееся назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Очень нехороший поступок от Карпина, обманул общественность. Ведь он сказал, что устал, хочет сосредоточиться на сборной России, а тут приходит в другой клуб. Работай в сборной тогда. Некрасиво и несолидно поступает Карпин.

Но он нырнет на эти большие деньги в «Динамо», плевать он хотел, как он будет выглядеть. Да и спроса с него в первый год все равно не будет», – сказал Пономарев.