Газизов: «Поздравляю весь российский футбол с чемпионством «Краснодара»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов отреагировал на чемпионство «Краснодара».

«Краснодар» впервые взял титул.

Галицкий основал клуб в 2008 году.

Закончилась 6-летняя гегемония «Зенита» в РПЛ.

«Все хотели сказку, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, и это случилось. Теперь им нужно закрепляться на этой вершине. Это будет сложнее, чем добиться чемпионства в первый раз. Поздравляю всех болельщиков и весь наш футбол с этим событием. У нас очень хороший чемпионат. Это показывает то, что происходит вокруг футбола. Рад за себя, что участвую в этом чемпионате.

Много эпитетов сказано в адрес «Краснодара» и Сергея Николаевича Галицкого. Он многое сделал для футбола не только в Краснодаре, но и для всего российского футбола. Они это заслужили, в том числе и владелец клуба – Сергей Николаевич», – сказал Газизов.