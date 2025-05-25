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  • Газизов: «Поздравляю весь российский футбол с чемпионством «Краснодара»

Газизов: «Поздравляю весь российский футбол с чемпионством «Краснодара»

25 мая 2025, 23:55
2

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов отреагировал на чемпионство «Краснодара».

  • «Краснодар» впервые взял титул.
  • Галицкий основал клуб в 2008 году.
  • Закончилась 6-летняя гегемония «Зенита» в РПЛ.

«Все хотели сказку, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, и это случилось. Теперь им нужно закрепляться на этой вершине. Это будет сложнее, чем добиться чемпионства в первый раз. Поздравляю всех болельщиков и весь наш футбол с этим событием. У нас очень хороший чемпионат. Это показывает то, что происходит вокруг футбола. Рад за себя, что участвую в этом чемпионате.

Много эпитетов сказано в адрес «Краснодара» и Сергея Николаевича Галицкого. Он многое сделал для футбола не только в Краснодаре, но и для всего российского футбола. Они это заслужили, в том числе и владелец клуба – Сергей Николаевич», – сказал Газизов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Мх Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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Stationioz577
1748210093
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blackmanch
1779706842
Комментарий удален пользователем
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