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Итоговая таблица сезона РПЛ
Итоговая таблица сезона РПЛ
Сегодня, 18:57
5
Завершился сезон РПЛ.
Итоговая таблица выглядит так.
Это был 33-й чемпионат России.
«Краснодар»
стал чемпионом впервые.
Следующий сезон стартует в середине июля.
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Источник:
«Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (5)
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Pangolin
1748102579
Все медалисты эти медали заслужили.
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4
В "Спартаке" играют прост
1748102591
Кубок отобрали, чемпионат отобрали, богданыч плачет...Россия ликует...тип за пацанское качал, в итоге пацаны его раскачали...позор в футболе смыт...не опередили Спартак по количиству титулов подряд...вечные лузеры которые только могут покупать...
Ответить
1
Интерес
1748102793
Какая хорошая,справедливая таблица!И судейство в последнем туре опровергло все домыслы,пусть и с применением поганого ВАРева.Но хоть очевидных всем ляпов и натянутостей не было,судя по нарезкам сложных эпизодов.
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2
R_a_i_n
1748103311
Много мы весной раздали, много...
Ответить
0
The only one
1748104342
Приятная для глаза таблица. Всё заслуженно.
Ответить
0
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