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Итоговая таблица сезона РПЛ

Сегодня, 18:57
5

Завершился сезон РПЛ.

Итоговая таблица выглядит так.

  • Это был 33-й чемпионат России.
  • «Краснодар» стал чемпионом впервые.
  • Следующий сезон стартует в середине июля.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (5)
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Pangolin
1748102579
Все медалисты эти медали заслужили.
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В "Спартаке" играют прост
1748102591
Кубок отобрали, чемпионат отобрали, богданыч плачет...Россия ликует...тип за пацанское качал, в итоге пацаны его раскачали...позор в футболе смыт...не опередили Спартак по количиству титулов подряд...вечные лузеры которые только могут покупать...
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Интерес
1748102793
Какая хорошая,справедливая таблица!И судейство в последнем туре опровергло все домыслы,пусть и с применением поганого ВАРева.Но хоть очевидных всем ляпов и натянутостей не было,судя по нарезкам сложных эпизодов.
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R_a_i_n
1748103311
Много мы весной раздали, много...
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The only one
1748104342
Приятная для глаза таблица. Всё заслуженно.
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