«Зенит» не получил деньги за Артура, проданного за 10 миллионов

Появились новые подробности зимнего обмена игроками между «Зенитом» и «Ботафого».
Как сообщает Globo, когда Луис Энрике и Артур менялись командами, было договорено отдельно оплатить каждый переход.
В итоге «Зенит» потратил деньги на Энрике, но за Артура до сих пор ничего не получил из-за санкций.
Ограничения работают так, что российская сторона может только переводить денежные средства, а принимать их нельзя.
При этом в Бразилии утверждают, что «Зенит» скрывал факт введения санкций против «Газпрома».
- «Ботафого» должен за Артура 10 миллионов евро (данные Transfermarkt).
- Из-за ограничений бразильскому клубу пришлось отказаться от выкупа Вендела у «Зенита».
Источник: «Бомбардир»