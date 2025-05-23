«Зенит» не получил деньги за Артура, проданного за 10 миллионов

Появились новые подробности зимнего обмена игроками между «Зенитом» и «Ботафого».

Как сообщает Globo, когда Луис Энрике и Артур менялись командами, было договорено отдельно оплатить каждый переход.

В итоге «Зенит» потратил деньги на Энрике, но за Артура до сих пор ничего не получил из-за санкций.

Ограничения работают так, что российская сторона может только переводить денежные средства, а принимать их нельзя.

При этом в Бразилии утверждают, что «Зенит» скрывал факт введения санкций против «Газпрома».