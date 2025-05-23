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  • «Зенит» не получил деньги за Артура, проданного за 10 миллионов

«Зенит» не получил деньги за Артура, проданного за 10 миллионов

23 мая 2025, 01:00
16

Появились новые подробности зимнего обмена игроками между «Зенитом» и «Ботафого».

Как сообщает Globo, когда Луис Энрике и Артур менялись командами, было договорено отдельно оплатить каждый переход.

В итоге «Зенит» потратил деньги на Энрике, но за Артура до сих пор ничего не получил из-за санкций.

Ограничения работают так, что российская сторона может только переводить денежные средства, а принимать их нельзя.

При этом в Бразилии утверждают, что «Зенит» скрывал факт введения санкций против «Газпрома».

  • «Ботафого» должен за Артура 10 миллионов евро (данные Transfermarkt).
  • Из-за ограничений бразильскому клубу пришлось отказаться от выкупа Вендела у «Зенита».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Ботафого Вендел Артур Энрике Луис
Комментарии (16)
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JIEGEHDA
1747952702
Ничего . За 10 потом привезут другого и всё расход
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Константин-Шапкин-google
1747973299
Нас опять надули. Просто нагло кинули. Где-то я уже это слышал....
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1747974427
Ребята вы не поняли,вас ки-ну-ли
Ответить
Тинез Розоп
1747975527
Без лоха и жизнь плоха…
Ответить
ilich55
1747978454
С одной стороны, целуются в дёсны с клубишком "Ботафого" уровня "Факела", с другой-не отдают бабло, нарушая трансферные обязательства. P.S. Что мешало передать чумадан с баблом вместе с президентом Луисом Инасиу Лула да Силва?
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NewLife
1747982732
А государство с 2022 года не получает дивиденды от Газпрома, который башляет в Бразилию через свой болотный клупчик))
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andr45
1747983442
Значит кто-то из персонала спёр)
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Dr Metal
1747983983
Пусть сам себя выкупит, как ЦСКА работает или Бразилию из БРИКС давайте выгоним ))) ахахах
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Пингвины Антарктиды/Толян
1747984147
Приобрктут ещё одного бразильца
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FCSpartakM
1748017931
Мля, какой же ор. ХАХАХХАХХАА. Читали всю зиму про гений трансферной политики Газпрома, гении продаж и гении покупок. По факту, получили ноль бабла за неликвид свой, хз когда получат в целом. Получили немотивированного уже почти год игрока с жирнейшим контрактом, получили гориллу в два раза дороже по рынку, который зажигал в чемпе без защиты, а у нас в лиге его закрывает в глухую Сильянов или Рябчук. ХАХХАХАХ
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