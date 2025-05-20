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Реакция Сибсканы на угрозы Тикнизяна

20 мая 2025, 20:20
1

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана ответил на публикацию Наира Тикнизяна.

  • Ранее Сибскана написал про Тикнизяна: «После того, как женился снова, карьера начала катиться под откос. Зачем возить жену на работу по утрам вместо того, чтобы отсыпаться».
  • Наир жестко отреагировал: «Мой друг, ты можешь ворошить моe прошлое, говорить о моeм настоящем и будущем. Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены».

«Да, *** [блин], опять меня хотят *** [побить]. Как вообще выживать на этой планете? Походу мир реально не такой уж солнечный и приветливый», – неписал Сибскана в своем телеграм-канале.

  • Футболист женат на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.
  • Вчера он сделал резонансное заявление: «Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Буду просить, чтобы меня отпустили».

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Источник: телеграм-канал Сибсканы
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Локомотив Амкал Тикнизян Наир Сибскана
Комментарии (1)
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Arvlad
1747769982
Перечитываю несколько раз... Где угроза?
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