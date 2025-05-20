Реакция Сибсканы на угрозы Тикнизяна

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана ответил на публикацию Наира Тикнизяна.
- Ранее Сибскана написал про Тикнизяна: «После того, как женился снова, карьера начала катиться под откос. Зачем возить жену на работу по утрам вместо того, чтобы отсыпаться».
- Наир жестко отреагировал: «Мой друг, ты можешь ворошить моe прошлое, говорить о моeм настоящем и будущем. Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены».
«Да, *** [блин], опять меня хотят *** [побить]. Как вообще выживать на этой планете? Походу мир реально не такой уж солнечный и приветливый», – неписал Сибскана в своем телеграм-канале.
- Футболист женат на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.
- Вчера он сделал резонансное заявление: «Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Буду просить, чтобы меня отпустили».
Источник: телеграм-канал Сибсканы