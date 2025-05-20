Тикнизян – капитану «Амкала»: «Не открывай рот в адрес моей жены»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян жестко ответил капитану «Амкала» Андрею Сибскане.

Ранее Сибскана написал про Тикнизяна: «После того, как женился снова, карьера начала катиться под откос. Зачем возить жену на работу по утрам вместо того, чтобы отсыпаться».

«Мой друг, ты можешь ворошить моe прошлое, говорить о моeм настоящем и будущем. Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены», – написал Тикнизян в соцсетях.