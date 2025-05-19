В «Динамо» ответили на недовольство фанатов тем, что клуб рассматривает Карпина и Черчесова

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил болельщикам, не желающим видеть во главе клуба тренеров со спартаковским прошлым.

– Есть мнение среди динамовских болельщиков, что не надо рассматривать спартачей на пост главного тренера. Валерия Карпина, Станислава Черчесова. Как вы к этому относитесь? Что нужна бело-голубая кровь.

– Были обратные примеры – с Константином Ивановичем Бесковым. Они были достаточно успешны.

Мы будем принимать во внимание многие факторы. Главный заключается в том, чтобы у тренера было достаточно желания и компетенций, чтобы привести «Динамо» к трофеям, о которых все мечтают.

Если это случится, наши уважаемые болельщики примут их кровь как бело-голубую.