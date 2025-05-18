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  • Динамовский фанат-ветеран против Черчесова и Карпина в клубе: «Не надо никаких спартаковских усатых и этого Валеру, в которого все верят»

Динамовский фанат-ветеран против Черчесова и Карпина в клубе: «Не надо никаких спартаковских усатых и этого Валеру, в которого все верят»

Сегодня, 11:09
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Известный динамовский болельщик-ветеран Владимир Семенович призвал руководство не рассматривать на пост главного тренера спартаковцев.

«Прошу передать руководству клуба, чтобы не брали сюда никаких спартаковских усатых, который сидит там сзади меня, чтобы не брали этого Валеру [Карпина], которого все верят.

Оставьте Ролана Гусева. Возьмите Кирилла Новикова, возьмите Сергея Игнашевича, но только не берите из «Спартака», – сказал Владимир Семенович.

  • Именно упомянутый Карпин – главный кандидат «Динамо» на тренерский пост.

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Источник: телеграм-канал Александра Шпрыгина
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Динамо Черчесов Станислав Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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АЛЕКС 58
1747557051
Настоящий болельщик Динамо!!!
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fakeid
1747559775
ухаха! стыдно за тарасятник!!
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