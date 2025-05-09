Пономарев вспомнил о детстве в период Великой Отечественной войны

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

Он родился в 1940 году.

Сегодня Россия отмечает 80‑ю годовщину Победы.

«По телевизору каждый раз с удовольствием смотрю парад Победы. Великий праздник!

Во время войны мы жили в Москве, отец работал в комитете госбезопасности. В городе было полно шпионов, которые ночью фонариками подсвечивали немецким самолетам, где находится Кремль. Их всех старались ликвидировать.

Сам помню немного: мы жили в Скатертном переулке, и там упала бомба. Когда была бомбежка, раздавался сигнал – и все спускались в бомбоубежище. Пытались добежать как можно быстрее», – рассказал Пономарев.