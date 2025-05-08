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Холанд объяснил провал «Манчестер Сити» в этом сезоне

8 мая 2025, 19:40

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о результатах команды в сезоне-2024/25.

  • «Сити» идет на 3-м месте в АПЛ, проиграв чемпионство впервые за 5 лет.
  • Из Лиги чемпионов они вылетели от «Реала» еще в раунде плей-офф.
  • Холанд в этом сезоне забил 30 голов и сделал 4 ассиста в 40 матчах.

«Конечно, можно искать оправдания, говорить о множестве травм в неподходящее время, но мы просто играли недостаточно хорошо. Нам не хватало голода.

Я был недостаточно хорош. Я недостаточно помогал команде. Мы просто играли недостаточно хорошо», – заявил норвежский форвард.

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Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Холанд Эрлинг
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