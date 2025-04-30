В «Зените» перечислили аргументы за возвращение пива на стадионы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выступил за возвращение пива на стадионы РПЛ.

«Поддерживает ли «Зенит» возвращение пива на российские стадионы? «Зенит» свою позицию на эту тему неоднократно разъяснял.

Пиво – это часть футбольной культуры, это раз. Второе: никакого пивного алкоголизма никогда не было, нет и не будет, поскольку объем потребления пива ограничен объемом мочевого пузыря. Третье: потребление пива – это альтернатива употребления водки и других крепких напитков», – сказал Медведев.