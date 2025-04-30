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  • В «Зените» перечислили аргументы за возвращение пива на стадионы

В «Зените» перечислили аргументы за возвращение пива на стадионы

30 апреля 2025, 09:34
9

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выступил за возвращение пива на стадионы РПЛ.

«Поддерживает ли «Зенит» возвращение пива на российские стадионы? «Зенит» свою позицию на эту тему неоднократно разъяснял.

Пиво – это часть футбольной культуры, это раз. Второе: никакого пивного алкоголизма никогда не было, нет и не будет, поскольку объем потребления пива ограничен объемом мочевого пузыря. Третье: потребление пива – это альтернатива употребления водки и других крепких напитков», – сказал Медведев.

  • Клубы РПЛ готовят общее обращение на тему пива на стадионы.
  • Большинство выступают за возвращение алкогольного напитка.
  • Клубы надеются на разрешение Правительства РФ.

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Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (9)
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Дубина
1745995738
У блохастых и так фаны неадекватные а под сивухой еще сильнее будут тормозить))))
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acor94
1745998547
Норм тема. В день игры все бары забиты с обеда. Все нижираются в зюзю до матча, а затем мёртвые идут на стадион. Теперь же фанатам будет доступно пиво прямо на стадионе, и не надо будет пить водку в баре.
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BRO_football
1746201923
Ну, конечно, надо вводить. Алкоголики мигом забудут свой протест против Fan ID и побегут на стадионы устраивать пьяные дебоши.
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