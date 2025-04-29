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  • В петербургском метро запустили поезд в честь 100-летия «Зенита» – на нем проехал Семак

В петербургском метро запустили поезд в честь 100-летия «Зенита» – на нем проехал Семак

29 апреля 2025, 17:17
10

В метро Санкт-Петербурга на линию вышел специальный поезд в честь 100-летия «Зенита».

«Столетний юбилей «Зенита» – праздник клуба и всего Петербурга. В честь знакового события сине-бело-голубые и «Газпром» создали по-настоящему уникальную ливрею и внутреннее оформление вагонов одного из составов метрополитена.

Его главная задача – познакомить жителей и гостей лучшего города мира с историей сине-бело-голубых, в том числе с помощью интерактивных элементов: для этого внедрены QR-коды со ссылками на клубные подкасты и аудиокнигу Леонида Иванова», – написал клуб.

В подземку, чтобы проехать в спецпоезде, спустился главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

  • «Зенит» отметит 100-летие 25 мая.
  • 24 мая будет сыгран 30-й тур РПЛ.
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 4 очка.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
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saf05
1745939355
Это ему предупреждение от Миллера, если не выиграет чр то будет на метро ездить
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Дубина
1745940019
Дзюбу надо было что бы азмунку прокатил((((
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Борис34684
1745941082
Сирожа уехал с концами, знает ведь что юбилей накрылся медным тазом.
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Semenycch
1745944655
Парнокопытные, завидуете?
Ответить
Play
1745944962
Выпуск юбилейных мешков, по сему знаменательному поводу, планируется?
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Spartak_forv@
1745945450
Тематические поезда-прикольная вещь.В столице самый интересный-посвященный истории России
Ответить
Кобальт
1745946437
Зенит,откажитесь от бешеных денег,что вам платят ни за что.Отправьте их на СВО,ребятам на передовой.Так как вы играете-не вам платить,а с вас надо брать,калеки...
Ответить
TOMSON
1745946465
На какой ветке катается?
Ответить
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