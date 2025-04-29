В петербургском метро запустили поезд в честь 100-летия «Зенита» – на нем проехал Семак

В метро Санкт-Петербурга на линию вышел специальный поезд в честь 100-летия «Зенита».

«Столетний юбилей «Зенита» – праздник клуба и всего Петербурга. В честь знакового события сине-бело-голубые и «Газпром» создали по-настоящему уникальную ливрею и внутреннее оформление вагонов одного из составов метрополитена.

Его главная задача – познакомить жителей и гостей лучшего города мира с историей сине-бело-голубых, в том числе с помощью интерактивных элементов: для этого внедрены QR-коды со ссылками на клубные подкасты и аудиокнигу Леонида Иванова», – написал клуб.

В подземку, чтобы проехать в спецпоезде, спустился главный тренер «Зенита» Сергей Семак.