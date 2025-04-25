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  • Червиченко назвал единственное условие чемпионства «Краснодара»: «Если «Зенит» обосрется»

Червиченко назвал единственное условие чемпионства «Краснодара»: «Если «Зенит» обосрется»

25 апреля 2025, 23:05
25

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал условие чемпионства «Краснодара».

«В матче с «Зенитом» «Краснодар» забился в угол и получал. Это их главный комплекс. Провинциальная робость. Они боятся обыграть гранда, боятся быть первыми, победить. Когда они это перешагнут, будут лететь в таких матчах, тогда могут стать чемпионами.

Сейчас чемпионство «Краснодара» возможно только в случае, если «Зенит» сам обосрется где-нибудь по дороге. «Зенит» может это сделать – сам себя похоронить.

Нельзя стать чемпионами, когда ты трясешься, как заяц», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Червиченко Андрей
Комментарии (25)
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bset
1745612682
Не "если", а "когда"
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momwig_
1745612766
Про такие темы Червиченко надо слушать. Про обосраться Червиченко знает... всё.
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raritet
1745613457
Зенит " обосрался" начиная,с того , что долго не менял состав , на смену Малкома никого сразу не взяли, какая то непонятка с Соболями. Как ни странно , но именно в юбилейный год сделали все , чтобы только не подтвердить статус. Команды и командной игры нет
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FWSPM
1745615749
да краснодар ниочем пока чисто на фарте выезжают
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aldo conte
1745621488
Червиченко повторяет слова покойного В. Уткина - "В России чемпионство не выигрывают, а проигрывают". Пока "Газпром" даёт "Зеньке" деньги, только от самого "З" зависит, кто будет чемпионом. Поэтому нужно согласиться с мнением Червиченко.
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Борис34684
1745637935
Надо же быть таким дэбилом, Краснодар ни как не зависит от игры зинки. Для Краснодара сейчас все в своих руках и ногах, главное самому не оступиться и брать свое.
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АЛЕКС 58
1745637951
Со всеми быки играли смело,кроме игры с Зенитом. Как то подозрительно смотрелось. Ходили пешком,позволили сделать нужный результат. Видно было что Арутюнян боится обидеть Миллера
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Garrincha58
1745645384
Зенит уже давно потерял все шансы на первое место сегодня это будет де факто
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Gospod
1745657233
Калердаиь у Красродарв явно зуже.. И они ТОЧНО потнряют очки в оставшизся 4 матчах. Скорее Чемпионство Зерита точно в его руках!!
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Алексей-К-google
1745754818
Зенит уже обосрался, как и Спартак и уже не раз... Червиченко как ********, так все не в попад))
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