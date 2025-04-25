Червиченко назвал единственное условие чемпионства «Краснодара»: «Если «Зенит» обосрется»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал условие чемпионства «Краснодара».

«В матче с «Зенитом» «Краснодар» забился в угол и получал. Это их главный комплекс. Провинциальная робость. Они боятся обыграть гранда, боятся быть первыми, победить. Когда они это перешагнут, будут лететь в таких матчах, тогда могут стать чемпионами.

Сейчас чемпионство «Краснодара» возможно только в случае, если «Зенит» сам обосрется где-нибудь по дороге. «Зенит» может это сделать – сам себя похоронить.

Нельзя стать чемпионами, когда ты трясешься, как заяц», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.